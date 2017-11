Os sabores da culinária amazônica foram os destaques apresentados pelos chefs de cozinha renomados nacionais e internacionais que estão em Manaus para participar da Feira Internacional da Gastronomia Amazônica (Figa), que inicia nesta sexta-feira (24), e segue até o domingo (26). Nomes como Guga Rocha, Laurent Suaudeau, Matias Sinonis, Manu Buffara, entre outros, participaram de um tour gastronômico nos últimos dois dias em Manaus.

Reunidos na manhã desta sexta-feira no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, zona Centro-Oeste, os chefs destacaram o potencial da gastronomia desenvolvida no Amazonas. “O que precisamos é fazer essa redescoberta do que é o Brasil e seus sabores.”

Um dos pioneiros em inserir os temperos amazônicos em seu menu, o chef Laurent Suaudeau avaliou o papel da iniciativa privada e governamental para o desenvolvimento da gastronomia. Entre os chefs convidados, Manu Buffara, do Paraná, classificou a gastronomia como potencial turístico e geração de empregos e oportunidades. “Aqui é um estado que tem muita coisa por se descobrir. Muitos sabores e isso é muito rico, mas precisamos começar a pensar na gente e ao redor de onde a gente vive.”

Os chefs aproveitaram o tempo livre para passear pela cidade e visitar o Mercado Municipal Adolpho Lisboa, na manhã desta sexta-feira, onde aproveitaram para levar iguarias da culinária regional. Além disso, eles fizeram um tour gastronômico em restaurantes de Manaus, incluindo comunidades rurais, onde puderam conhecer de perto, acompanhados por chefs locais, temperos e ingredientes amazônicos.

Promovida pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) e pelo Governo do Estado do Amazonas, por meio da Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur) e com o apoio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), a Figa tem como um dos principais objetivos realizar um intercâmbio entre chefs regionais e internacionais e divulgar a gastronomia amazônica para diversos países.

O diretor-presidente da Manauscult, Bernardo Monteiro de Paula, salientou a importância de um evento gastronômico como a Figa que reúne diferentes representantes da gastronomia. Ele explicou que a capital manauara está recebendo uma grande feira com diferentes representantes locais, nacionais e internacionais e isso nos deixa muito orgulhoso.

Segundo Monteiro de Paula, o prefeito Arthur Virgílio Neto tem muito prazer em apoiar iniciativas como a Figa há mais de quatro anos na cidade e é possível vê esse mercado aquecido com a gastronomia despontando como grande vetor do turismo e isso é muito importante.

A curadoria dos chefs que participaram do Tour Gastronômico foi feita com base nos que trabalhavam com ingredientes amazônicos ou que queriam conhecê-los, a fim de fazer a conexão entre o Amazonas seus Estados.

A presidente da Abrasel no Amazonas, Lilian Guedes, comentou que a proposta de colocar chefes convidados interagindo com os chefs locais leva essa cultura e insere o Amazonas no roteiro do turismo gastronômico internacional para que possam receber mais turista em função da cultura gastronômica da Amazônia.

A cidade de Manaus estará representada no estande da Manauscult durante os três dias da Figa. Todas as noites, no estande, haverá duas opções de produtos amazônicos como pimenta, sorvete e peixes para degustação.

Neste sábado, (25), será a vez da “Kurumin Sorvetes Gourmet” apresentar seus produtos das 18h às 19h, e da Biozer Amazônia, Simbioze Amazônica e Sohervas da Amazônia, das 19h às 20h. Ainda no sábado ocorrerá a sessão de autógrafo do livro “Gastronomia Pan – Amazônica”, das 17h às 19h. No domingo, 26/11, último dia do evento, a degustação ficará por conta da “Agronvida” e “Delicatessem Pescado”.