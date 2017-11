Comitiva de chefs e jornalistas, que estão em Manaus para a segunda edição da Feira Internacional de Gastronomia Amazônica (FIGA), participam de programação turística e conhecem a comunidade e a culinária indígena do povo Kambeba, localizada no Rio Cueiras, a duas horas da capital. A FIGA 2017 acontece de 24 a 26 de novembro, no Centro de Convenções Vasco Vasques, na zona centro-sul de Manaus.

Na comunidade indígena, a comitiva degustou três pratos regionais: tucunaré assado de forno, recheado com farofa de banana; pirarucu echapuã defumado, servido com purê de tapioca, tucupi e jambu, além de pirarucu defumado no tucupi. A programação turística com os chefs e jornalistas faz parte do “famtour”, organizado pelo Governo do Amazonas, por meio da Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur), com apoio da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel-AM).

As atividades continuam nesta quinta-feira (23/11), quando o grupo participará do “Safari Amazônico”, no qual eles vão nadar com os botos, conhecer o encontro das águas e almoçar em um restaurante flutuante, na Reserva de Janauari. De sexta-feira, 24, até o domingo, 26, o grupo estará presente na programação da FIGA.

Kambeba – Na comunidade indígena Kambeba, a comitiva recebeu as boas-vindas do tuxaua Wladimir Kambeba, que disse que a melhor maneira de receber os turistas, que passam pela região, é apresentando a culinária amazonense. “Somos um povo simples, receptivo e preparamos um almoço especial para todos vocês. Aqui estamos trabalhando o turismo de forma sustentável, aproveitando toda essa rica natureza que cerca a comunidade”, enfatizou o tuxaua.

O chef amazonense André Parente afirmou que a participação da Amazonastur para promover o turismo gastronômico amazonense dá mais um impulso ao setor. “A gastronomia amazonense, para mim, tem dois momentos, antes e depois da FIGA de 2015. Hoje, estamos com chefs e profissionais da imprensa, renomados e reconhecidos no segmento, provando nossas iguarias. Esse tipo de trabalho é super importante para posicionar o Estado no setor e tenho certeza que muitos resultados positivos estão por vir”, completou Dedé.

Já o chef peruano Mathias Jones disse que conhecer a Amazônia brasileira é um sonho. “Além de estar contente, estou aproveitando essa incrível experiência para enriquecer a minha própria cultura. Ainda existem muitos ingredientes e sabores a serem descobertos nessa região”, disse Mathias.

A programação turística do primeiro dia se encerrou no Museu do Seringal, onde os convidados puderam conhecer a história do Ciclo da Borracha. “Estamos aqui mostrando para alguns chefs de fora toda essa atmosfera da floresta e de ingredientes, apresentando um pouco da Amazônia para eles. Transmitir isso para as pessoas de fora, o cotidiano da vida de um caboclo, de um ribeirinho ou de um índio é muito bacana. É o que enriquece a nossa cultura e nos deixa orgulhosos em saber que eles vão levar isso para outras pessoas de seus países”, disse o chef de cozinha, Felipe Schaedler.

Comitiva – Os chefs e jornalistas convidados para a FIGA 2017 são: Luana Sabo (Correio Brasiliense); Beatriz Marques (Revista Menu); Elvira Viedma (Espanha); Mathias Florez (Peru); Guga Rocha (São Paulo); Ana Luiza Trajano (São Paulo); Manu Buffara (Paraná); Letícia Gabriel (Casa e Comida/UOL); César Adames (Jovem Pan/Revista Gosto); Hiroya Takano (Manaus); Denise Rohnelt (Roraima), Luiza Campos (Revista B&R) e Felipe Schaedler (Manaus).

Foto: Amazonastur/Divulgação