Chegada do Papai Noel ao Shopping Grande Circular é neste sábado (18)

Com a aproximação do Natal, uma dos períodos mais esperadas do ano, o Shopping Grande Circular se prepara para receber o Papai Noel e toda a magia que envolve a data neste sábado (18), às 16h.

Na programação muitas atrações que vão proporcionar emoção, diversão e descontração para toda a família. A criançada poderá tirar fotos com o Bom Velhinho e passear pelo espaço temático chamado Bosque do Papai Noel, em cima de um trenzinho. No local, será possível também explorar os encantos da árvore de Natal gigante de 8,5 metros.

O Bosque do Papai Noel terá uma área de 130 m², com pinheiros decorados e iluminados com LEDs, renas, chalés e esquilos em toda sua extensão. Toda magia dessa época maravilhosa de Natal poderá ser vista no decorrer do shopping. Nos quatro andares do empreendimento, também serão instaladas árvores, decoração especial com laços e muitos arranjos.