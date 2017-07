Chineses demonstram interesse no modelo Zona Franca de Manaus

Uma comitiva do Conselho Chinês de Promoção de Comércio Internacional da Câmara de Comércio Internacional da China e representante da Associação Brasileira das Empresas Chinesas, com sede em São Paulo, esteve na sede da Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA), nesta terça-feira (11), para aprofundar conhecimentos sobre o modelo Zona Franca com vistas à atração de empresários chineses para o Polo Industrial de Manaus (PIM).

A comitiva foi recepcionada pela coordenadora-geral de Estudos Econômicos e Empresariais da SUFRAMA, Ana Maria Souza, acompanhada dos técnicos da Coordenação, Patry Boscá, Rafael Gouveia e Dave da Silva, na sala de reuniões do gabinete da autarquia. Na ocasião, a equipe técnica da SUFRAMA realizou uma apresentação institucional sobre as vantagens do modelo Zona Franca de Manaus, com informações sobre área de abrangência do modelo, os incentivos fiscais concedidos, as contrapartidas requeridas, os principais segmentos do PIM e a logística de escoamento da produção, entre outras.

A representante chefe da comitiva, Mi Na, informou que a Câmara já vem promovendo a ZFM há algum tempo para as empresas que estão na China e tem a intenção de investir no Brasil futuramente e que as informações prestadas pela equipe técnica da SUFRAMA foram enriquecedoras para este propósito. Ela também afirmou que a Câmara constantemente organiza seminários para apresentar aos empresários chineses que já estão no Brasil as vantagens competitivas de vários Estados brasileiros, tais como São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Pernambuco.

Na oportunidade, a representante convidou a SUFRAMA para participar de dois eventos promovidos pela Câmara: um fórum com empresas brasileiras e chinesas, previsto para o mês de agosto, em São Paulo, e um evento com grupo de aproximadamente 100 empresários chineses que ainda não estão instalados no Brasil, mas tem interesse em investir no País, previsto para o mês de novembro, também em São Paulo. Em ambos, a autarquia irá apresentar as vantagens do modelo ZFM aos investidores.

A coordenadora-geral, Ana Maria Souza, afirmou que a autarquia tem total interesse em participar dos eventos da Câmara. “Essa é uma ótima oportunidade para aproximar os empresários chineses da realidade da Zona Franca de Manaus, que vem ao encontro da missão da SUFRAMA de atrair investidores, não apenas para o Polo Industrial de Manaus, mas para toda a área de abrangência da autarquia”, observou.

Texto/foto: Layana Rios