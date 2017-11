Clube Pina ‘assombra’ e conquista 6ª Copa Cidade de Manaus

Mantendo a tradição de não se juntar com outras bandeiras, o Clube Pina conquistou a sexta edição da Copa Cidade de Manaus de Jiu-Jítsu Profissional, encerrada na tarde deste domingo, 19 de novembro, na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, em Manaus.

Com 510 pontos, o Clube Pina subiu ao topo do pódio e faturou R$ 2 mil de prêmio. O segundo lugar ficou com a Nova Opção, com 402 pontos e R$ 1 mil de premiação. O terceiro lugar ficou com o CT Ivo Neto, com 227 pontos e R$ 500 de premiação.

Liderada pelo Mestre Pina, agremiação do bairro do Japiim, Zona Sul, tem 11 filiais espalhadas pela capital e, ao contrário das concorrentes dos tatames não adotou o expediente de se juntar para somar pontos nos campeonatos das federações estaduais.

“Nossa equipe se empenhou ao máximo para chegar aos melhores resultados este ano. Além da Copa Cidade de Manaus, também fechamos o ranking da FAJJPRO como melhor academia do ano. Isso é consequência do trabalho e dedicação dos professores e alunos de todas as filiais do Clube Pina”, disse o comandante.

Texto e foto: Emanuel Mendes Siqueira