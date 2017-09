O aplicativo “Justiça Aqui” pode ser baixado gratuitamente nas lojas virtuais do sistema Android desde terça-feira, 12. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) desenvolveu o aplicativo para que o cidadão consiga localizar no seu smartphone a unidade do Poder Judiciário mais próximo. Neste primeiro momento, o serviço on-line mapeou os locais onde a Justiça presta atendimento em todas as capitais brasileiras.

O Poder Judiciário atende por uma rede de 15.773 unidades judiciárias de primeiro grau, 1.598 juizados especiais, 3.039 zonas eleitorais, 13 auditorias da Justiça Militar Estadual e 19 auditorias da Justiça Militar da União. Os estados de São Paulo, Amazonas, Pará e Maranhão são aqueles onde há mais habitantes por unidade judiciária (14.785 ou mais). Uma vez instalado o programa, é necessário informar, na primeira tela do aplicativo, a qual segmento do Poder Judiciário vai recorrer. Para responder à pergunta apresentada (Qual justiça?), o formulário oferece as opções “Justiça Estadual”, “Justiça Federal”, “Justiça do Trabalho”, “Justiça Eleitoral” e “Justiça Militar Estadual”.

O aplicativo se utiliza da tecnologia GPS para situar tanto o smartphone do usuário quanto as unidades judiciárias. O “Justiça Aqui” é o segundo aplicativo desenvolvido pelos departamentos de Pesquisas Judiciárias (DPJ) e da Tecnologia da Informação (DTI) do CNJ, que lançou o “Supremo em Ação” em junho deste ano. A ferramenta traz um raio-x detalhado da produtividade dos ministros da Suprema Corte, com dados sobre os temas e os tipos dos processos e das decisões.

Com informações do CNJ, reportagem, Storni Jr.