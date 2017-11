Com seleção, Educandos brilha na 1ª rodada da 5ª Liga Olé Futsal

O elenco é repleto de craques das quadras e a estreia foi com show de bola. O Zona Sul Educandos venceu o Piratas por 7 a 2 nesta segunda-feira, 20 de novembro, no ginásio Domício Velloso da Silveira, no Clube do Trabalhador do Amazonas. O duelo foi válido pela primeira rodada da quinta edição da Liga Olé Futsal.

A escalação do Educandos já era “sinistra”, digna de assustar qualquer rival, afinal atletas supercampeões estaduais pelo Abílio Nery entrariam em ação na segunda-feira de feriado. Diego “Garrincha”, Franciney “Bodó” e Elias eram alguns dos boleiros que puxavam o “Bonde da Zona Sul”.

O resultado foi além das expectativas. O camisa 10 Garrincha marcou quatro gols na partida para o Educandos, com Elias, Gabriel e Adriano completando a festa do representante da Zona Sul. O Piratas FC descontou com Adonias e Franklin.

Destaques na partida, os craques Elias e Garrincha comentaram sobre o projeto do Educandos no campeonato organizado pela JV Sports. A equipe é apontada como uma das favoritas ao título da 5ª Liga Olé Futsal.

“Estou muito feliz pela oportunidade de estar aqui na Copa Olé, agradecer a Deus também por tudo, pela oportunidade, pela equipe lutou bastante, que se empenhou e teve esse resultado positivo com uma goleada. É um resultado bastante importante para a gente na competição, dá ânimo e vamos prosseguir”, disse Elias.

“Primeiramente agradecer a Deus, e agradecer a nossa equipe porque acho que tivemos dois treinos só, e agora é dar continuidade ao nosso trabalho e representar a família Zona Sul, o bairro do Educandos. Montamos esse time para chegar ao campeonato e quem sabe ser campeão, vamos treinar para isso e focar nos outros jogos”, comentou Garrincha, artilheiro da tarde.

Texto e foto: Emanuel Mendes Siqueira