A Marinha do Brasil (MB), por intermédio do Comando do 9º Distrito Naval (Com9ºDN), realizará, no dia 19 de novembro de 2017 (domingo), a Cerimônia alusiva ao Dia da Bandeira Nacional, símbolo expressivo dos valores e tradições da Pátria. A cerimônia acontecerá no Com9°DN, localizado na Rua Bernardo Ramos, s/n.º, Ilha de São Vicente, no Centro de Manaus.

Como tradição, todos os dias, a Bandeira Nacional é hasteada às 8h, e arriada ao pôr do sol, mediante cerimonial especifíco, em todas as Organizações Militares da Marinha.

Durante a cerimônia, as bandeiras são incineradas e bandeiras novas são entregues às escolas e aos escoteiros presentes.