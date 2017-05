Os pagamentos das contas inativas dessa terceira fase terão início na sexta-feira (12)

A Caixa Econômica Federal inicia nesta sexta-feira (12) o pagamento das contas inativas do FGTS para trabalhadores nascidos nos meses de junho, julho e agosto. Mais de 7,6 milhões de brasileiros têm direito ao saque a partir de junho. O valor total disponível para saque nesse mês ultrapassa R$ 10,8 bilhões e equivale a cerca de 25% do total disponível.

· TRABALHADORES: 7,6 milhões (25% dos trabalhadores beneficiados pela MP 763/2016).

· RECURSOS: 10,8 bilhões disponíveis (24,89% dos recursos abrangidos pela MP 763/2016).

· ATENDIMENTO NO SÁBADO (13): Mais de 2 mil agências abertas em todo país, entre 9h e 15h.

· ATENDIMENTO EXCLUSIVO EM HORÁRIO ESPECIAL: 12,15 e 16 de maio (2 horas mais cedo).

De acordo com a vice-presidente de Fundos de Governo e Loterias da CAIXA, Deusdina Pereira, com a liberação da terceira fase de pagamento das contas inativas, 66% do total abrangido pela MP 763/2016 já estarão prontos para saque. “Os números demonstram que a estratégia de atendimento adotada pela CAIXA tem sido bem sucedida. O banco continuará abrindo um sábado por mês e antecipando a abertura das agências em 2 horas em dias específicos para maior comodidade dos clientes, lembrando que o prazo de pagamento encerra dia 31 de julho.”, explica Deusdina.

Atendimento especial:

A CAIXA abrirá mais de 2 mil agências no sábado (13) em todo país entre 9h e 15h. As agências selecionadas terão atendimento exclusivo para realizar pagamento de contas vinculadas FGTS, solucionar dúvidas, promover acertos de cadastro dos trabalhadores e emitir senha do Cartão Cidadão. A relação das agências está no site da CAIXA.

Além disso, está prevista a abertura antecipada (2 horas antes) de todas as agências da CAIXA nos dias 12, 15 e 16 de maio para pagamento exclusivo de contas inativas do FGTS. Nas regiões em que os bancos abrem às 9h, as agências da CAIXA abrirão às 8h e terão o horário de atendimento prorrogado em 1h.

Balanço de pagamento da primeira e segunda fases:

Entre os dias 10 de março e 03 de maio, a CAIXA registrou o pagamento de mais de R$ 16,6 bilhões relativos às contas inativas do FGTS. O número de trabalhadores nascidos entre janeiro e maio que já sacaram alcançou 10,6 milhões de pessoas.

O valor equivale a 91% do total inicialmente previsto (R$ 18,1 bilhões) e aproximadamente 84% dos trabalhadores (12,5 milhões), nascidos entre janeiro e maio, beneficiados pela MP 763.

Cronograma de saque:

O pagamento das contas inativas vai até o dia 31 de julho deste ano, de acordo com o mês de aniversário do trabalhador. Veja abaixo o cronograma:

Abertura do calendário Trabalhadores Nascidos 12 de maio Junho, julho e agosto 16 de junho Setembro, outubro e novembro 14 de julho Dezembro