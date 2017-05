Começa a venda de ingressos para amistoso da Seleção Brasileira Feminina de vôlei em Manaus

A Seleção Brasileira de Vôlei Feminina estará em Manaus no dia 30 de maio, às 20h, para enfrentar a República Dominicana, pelo amistoso preparatório para a temporada 2017. Na Arena Amadeu Teixeira, na Rua Lóris Cordovil, bairro Flores, zona Centro-Su de Manaus, são esperados os principais nomes do esporte, assim como do treinador e tricampeão olímpico, José Roberto Guimarães. E os fãs da modalidade que quiserem ver de perto seus ídolos, podem começar a se preparar para garantir os ingressos da competição, que terá início de vendas distintas por site e ponto físico ainda esta semana. O evento recebe apoio do Governo do Amazonas, via Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel).

Os primeiros dias de venda serão através do site www.tudus.com.br e os clientes do Banco do Brasil (patrocinador oficial) vão ser os primeiros beneficiados, com uma pré venda especial, que segue do dia 12 a 14 de maio. No dia seguinte, 15, começa a venda para o público em geral. A partir do dia 24, será a vez do ponto físico ficar à disposição da população, e a compra poderá ser feita na Arena Amadeu Teixeira, das 9h às 18h. A carga total de ingressos é de dez mil.

Os ingressos para o jogo são oferecidos por setores, sendo: R$ 50 arquibancada superior, R$70 arquibancada inferior, e R$200 área vip. Todos os valores equivalem a preço único, ou seja, para beneficiários de meia-entrada (idosos, terceira idade, estudantes, PCDs) e público em geral mediante o repasse de 1 kg de alimento não perecível. Aqueles que na hora da compra não apresentarem o alimento pagam inteira. Toda a arrecadação será doada posteriormente.

“Estamos prestes a vivenciar um grande momento do vôlei em nossa capital, ao receber não só este amistoso feminino, como também o masculino, que acontece dia 15 de agosto entre Brasil x EUA. Esta primeira remessa de ingressos para a venda corresponde ao jogo das meninas, que promete mexer com o público. Teremos aqui atletas com currículo renomado, que atuam nas principais competições nacionais e internacionais, com histórico de Olimpíadas, e por isso acreditamos que as vendas serão um sucesso”, considerou o presidente da Federação Amazonense de Vôlei (FAV), Tadeu Picanço.

Vale lembrar, que 20% da bilheteria do amistoso –feminino e masculino – que pertence à CBV, será repassada à Sejel, e a entidade estadual fará a doação do recurso à FAV. “A Sejel terá direito a vinte por cento da renda e passaremos este benefício à Federação, com intuito de prestar apoio a entidade em relação ao seu calendário local, principalmente naquelas que promovem a base”, disse o gerente de eventos da Sejel, André Galvão, ao ressaltar que ações voltadas ao público estão sendo programadas.

“Junto com a Federação e Confederação Brasileira de Vôlei, estamos programando ações para agradar ao público, como palestras, tarde de autógrafos, passeios e visitas às escolas e faculdades dos times. Tenho certeza que desta forma, as equipes também conseguirão deixar um legado social importante para nossos atletas, crianças, jovens, profissionais da área e aqueles que amam o esporte”, destacou Galvão.

Arquibancadas Superior

R$ 50 – Preço meia-entrada ou 1kg de alimento

Arquibancada Inferior

R$ 70 – Preço meia-entrada ou 1kg de alimento

Área Vip

R$200 – Preço meia-entrada ou 1kg de alimento

Mais jogos – Valendo como amistoso preparatório para a temporada, a seleção masculina de vôlei, do treinador Renan Dal Zotto, também jogará em Manaus e enfrentará os Estados Unidos no dia 15 de agosto, às 20h. A partida será disputada na Arena Amadeu Teixeira. Além disso, o Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia foi confirmado para a capital amazonense e será realizado na praia da Ponta Negra, às margens do Rio Negro, entre os dias 15 e 19 de novembro deste ano.

