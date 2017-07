Comissão da Aleam debate os desafios do ECA em Audiência Pública

A Comissão de Jovens, Crianças e Adolescentes da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) realizou na manhã desta sexta-feira (7) uma Audiência Pública no miniplenário Cônego Azevedo sobre os desafios e conquistas dos 27 anos do Estatuto da Criança e Adolescente (ECA). De acordo com o deputado estadual Carlos Alberto (PRB), presidente da comissão, Ouvidor/Corregedor da Casa Legislativa e coordenador da Frente Parlamentar Interestadual de Mobilização Nacional Pró-Criança e Adolescente (Fenacria), o evento foi importante para discutir as normas do estatuto e os avanços que essa lei traz para a população em geral.

“Nosso trabalho é voltado a crianças, adolescentes e jovens. Esse evento é fundamental para discutirmos os desafios dessa lei, que traz proteção para os menores de idade. São 27 anos do ECA, então, precisamos unir forças, ajudar e discutir sobre o assunto. Aqui na Audiência Pública tivemos a participação de jovens e autoridades. Isso é muito importante para a sociedade amazonense”, disse o deputado Carlos Alberto.

A Audiência Pública contou com a participação da delegada Juliana Tuma, da Delegacia Especializada em Proteção a Criança e ao Adolescente (Depca), a titular da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Graça Prola, subsecretária operacional da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH), Jane Mara, a presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Amazonas e a advogada, Silvia Carla Furtado, o representante do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, Igor Manolo, capitão da Polícia Militar (PM) do Programa de Resistência às Drogas (Proerd), Alison Henriques, crianças, jovens e dentre outros convidados.

Conforme Silvia Furtado, um dos grandes desafios do estatuto é executar as leis no interior do Amazonas. “Essa lei vem para fortalecer os direitos de jovens, crianças e adolescentes. O estatuto está completando 27 anos. O maior desafio é efetivar de fato o Estatuto da Criança e do Adolescente no Estado”, destacou a presidente do conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente no Amazonas.

A delegada Juliana Tuma também ressaltou que o estatuto precisa ser executado com seriedade nos interiores do Amazonas. “O ECA está presente no interior do Amazonas. Hoje é um momento de comemorar esses 27 anos, mas também refletir. Precisamos trabalhar mais pelos direitos das crianças e adolescentes para que o estatuto funcione em todo o estado”, comentou a autoridade policial.

Sobre o ECA

O Estatuto da Criança e do Adolescente foi criado pela Lei 8.069, em 13 de julho de 1990, e representa um marco jurídico que instaurou a proteção integral e uma carta de direitos fundamentais à infância e à juventude. A norma considera criança a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. Ao todo, o estatuto tem 267 artigos que abordam diversos temas como o acesso à saúde e educação, proteção contra a violência e tipificação de crimes contra a criança, proteção contra o trabalho infantil, regras da guarda, tutela e adoção, proibição do acesso a bebidas alcoólicas, autorização para viajar, entre outras questões.