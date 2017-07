Comissão do Crea Jr promove Semana inédita de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Palestras, minicursos e visitas técnicas constam na programação do evento, o qual é voltado a estudantes e profissionais do Sistema Confea/Crea e Mútua.

Promover a troca de informações sobre a prática profissional na área da Engenharia e Agronomia, levantar situações-problemas e suas resoluções, bem como debater sobre a importância da contribuição desta área para a recuperação da economia do País são os objetivos da Semana de Engenharia e Agronomia do Amazonas (SEAA). Inédito no Estado, o evento é promovido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas (Crea-AM) por meio da Comissão do Crea Jr e será realizado na sede do Instituto de Ensino Superior Brasileiro – ESB (Av. Djalma Batista, 1661, Chapada – Millenium Shopping), de 17 a 21 de julho.

Entre os assuntos a serem tratados, podem ser destacados "Agronegócio", "Licitações Públicas de Obras e Serviços de Engenharia", "As consequências da falta de Segurança do Trabalho"; e "Lei de Licitação – participação dos profissionais do Sistema Confea/Crea". Também haverá uma palestra especial com foco na "Construção de carreiras com propósito".

Serão ainda promovidos os seguintes mini-cursos: “BIM e o futuro de fazer as coisas”; “ART e CAT”; “Geotecnologia”, “Noções de Perícia em Engenharias e Administração”, “NR-35” e “Metrologia Dimensional Básica”. Na programação, consta a realização de visitas técnicas à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), ao aterro sanitário, à Indústria de Transformadores Amazonas Ltda (Itam) e à Eternal Indústria, Comércio, Serviços e Tratamento de Resíduos da Amazônia Ltda.

Confira a programação completa no link: https://goo.gl/eqnHFy

Para o presidente do Crea Amazonas, engenheiro civil Cláudio Guenka, o Conselho possui uma grande responsabilidade com os profissionais já formados, de maneira a garantir que somente aqueles devidamente habilitados possam atuar no mercado de trabalho, e ainda com os estudantes que, dentro de pouco tempo, estarão norteando os caminhos da Engenharia e Agronomia em nosso País. Nesse sentido, o Crea Jr tem tido uma atuação de grande relevância junto aos graduandos da área e este evento é uma prova do importante trabalho que vem sendo realizado.

Competição de Pontes de Macarrão

Outro atrativo na programação da Semana de Engenharia e Agronomia do Amazonas será a realização da Competição de Pontes de Macarrão. De acordo com a coordenação do evento, a iniciativa é um desafio que está sendo lançado a estudantes de Engenharia.

Os participantes deverão planejar e construir uma ponte treliçada de macarrão (tipo espaguete), utilizando colas epóxi e quente, de um metro, com o peso de até 800g. O regulamento com as normas para a construção das pontes está disponível no link: https://goo.gl/r2voKN

De acordo com o representante discente do Crea Jr, graduando de Engenharia Civil, Marcelo Almeida, o objetivo é dar aos participantes a oportunidade de aplicar conhecimentos adquiridos em sala de aula, sobre Estruturas e disciplinas afins; além de incentivar o trabalho em grupo e desenvolver projetos.

A competição será coordenada por uma comissão organizadora a ser composta por quatro integrantes: sendo um engenheiro mecânico de estruturas, um engenheiro civil, um técnico e um assessor da coordenação do evento.

Inscrições

Para participar da SEAA, os interessados terão investimento de R$ 25 (para participação das palestras); R$ 40 (participação em palestras e um minicurso); R$ 30 (participação em apenas um minicurso); R$ 50 (participação em dois minicursos); R$ 20 (participação em uma visita técnica) e R$ 30 (participação no Campeonato de Ponte de Macarrão). As inscrições serão validadas mediante entrega de um quilo de alimento não perecível no dia da abertura do evento.

As inscrições podem ser feitas pelo site do Crea Jr-AM com confirmação mediante depósito bancário; ou presencialmente, até o dia 14 de julho, com os próprios membros do Crea Jr-AM nas instituições de ensino.