A partir desta quarta-feira (22), o prazo de inscrições para o Concurso Público para provimento de 400 vagas e Formação de Cadastro de Reserva para o cargo de professor na Secretaria Municipal de Educação (Semed) está aberto. O Edital está disponível na edição 4248, do Diário Oficial do Município (DOM), publicado na noite da última terça-feira, 21/11. A aplicação da prova escrita está prevista para o dia 21 de janeiro de 2018.

Exclusivamente pela internet, as inscrições deverão ser realizadas no período de 22 de novembro a 21 de dezembro de 2017, com a taxa no valor de R$ 95, no site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade) – www.ibade.org.br.

O período de solicitação de isenção da taxa de inscrição vai de 22 a 24 de novembro. Para solicitar, o candidato deve estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e/ou mediante comprovação de baixa renda. O resultado estará disponível no dia 4 de dezembro e o candidato poderá recorrer contra indeferimento nos dias 5 a 6 do mesmo mês.

Segundo a secretária municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), órgão responsável pela realização de concursos públicos municipais, Luiza Bessa Rebelo, o certame integra a proposta de gestão do prefeito Arthur Virgílio Neto e vem sendo trabalhada desde o início deste ano. “Esse processo é mais uma conquista para a cidade de Manaus, principalmente para os nossos professores.”

Com reserva de 5% para candidatos com deficiência, as vagas são destinadas a professores de Nível Superior, que atuarão em turmas do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental (146), Educação Infantil (101), Artes (4), Ciências (37), Educação Física (23), Ensino religioso (5), Geografia (8), História (8), Inglês (3), Língua Portuguesa (5) e Matemática (60). Também será feita a formação de cadastro reserva, que será utilizado conforme a necessidade da Semed.

O secretário em exercício da Semed, Thiago Balbi, falou sobre a expectativa em relação ao certame que irá atender às áreas com maior necessidade dentro da Secretaria. Segundo ele, com esse concurso, conseguirão cobrir, quase que na totalidade, as nossas lacunas abertas este ano por conta da aposentadoria e pedidos de exonerações de professores da rede municipal. Os novos profissionais concursados atuarão nas 492 unidades de ensino municipal.

Os aprovados terão carga horária de 20h semanais, com remuneração bruta de R$ 1.609,32, que pode ser acrescida de Função Especial de Magistério (FEM) de carga dobrada, Localidade Especial ou Educação Especial, conforme legislação específica. O edital também pode ser acessado emhttp://dom.manaus.am.gov.br e a audiodescrição para pessoas cegas ou deficientes visuais está disponível no https://soundcloud.com/prefeiturademanaus/edital-concurso-semed-2017.