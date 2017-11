CONESCAP 2017 encerra com sucesso de público e deixa legado positivo

Foram dois anos de muito trabalho até a realização da 17 ° Convenção Nacional de Empresários de Serviços. Manaus venceu o Rio de Janeiro e conquistou o direito de sediar o maior evento do setor do país. De lá pra cá, a comissão organizadora formada por integrantes do SESCON Amazonas e FENACON, Federação Nacional do segmento, fez inúmeras reuniões, escolheu fornecedores, contabilizou patrocínios e fez divulgações.

A CONESCAP teve como tema central a sustentabilidade. Por isso, as ações em Manaus começaram com um plantio de mudas de diversas espécies na área da praia da Ponta Negra, em fevereiro deste ano. O objetivo de reunir mais de 2500 participantes no Centro de Convenções Vasco Vasques, sede do evento, foi alcançado e superado. Participantes de vários estados do país se renderam ao nosso jeito caboclo de receber os visitantes. Eles lotaram nossos hotéis, visitaram restaurantes, fizeram compras no comércio e passeios pelo rio Negro. Movimentaram aqui mais de 9 milhões de reais.

O evento também valorizou os artistas locais. O artesanato indígena, as pedras e madeiras da região. Os cantores locais foram as atrações da CONESCAP, da abertura ao encerramento. “Estamos realizados. Deu muito trabalho mas alcançamos nosso objetivo. Fizemos um evento inesquecível”, diz a anfitriã e presidente do SESCON Amazonas, Cristina Gonzaga.

Três dias de grandes palestras e feira de negócios

A abertura da CONESCAP 2017 contou com um show espetacular de Garantido e Caprichoso. O presidente da FENACON, Mário Berti, analteceu a escolha de Manaus como sede e deu boas vindas aos presentes, juntamente com a Presidente do SESCON Amazonas Cristina Gonzaga. O segundo dia teve como destaque a palestra do CEO e co-fundador da Netflix, Marc Randolph; além de Bela Gil, Victor Sorrentino, Márcio Atala, dentre outros grandes nomes. O homem do marketing do grupo Disney, Jim Cunningham, arrebatou o público no terceiro dia. A palestra do Ministro do STF, Celso de Mello, também foi bastante concorrida e encerrou o evento.

.

O público que participou, aprovou. “Fiquei encantada com a palestra do Jim Cunnighan. As demais palestras da feira de negócios também estavam muito boas”, disse a contadora Beatriz da Silva, de Caxias do Sul ( RS). Evaldo Magalhães, de Roraima disse que ficou feliz em poder participar do evento. “Estou muito satisfeito e orgulhoso. As palestras estão muito atrativas. Estou feliz com o evento, a região norte está muito bem representada” . O casal de Santa Catarina, Luiz Alberto e Margareth Rodrigues Alves gostaram do evento e elogiaram a cidade. “Estamos maravilhados com Manaus. Cidade acolhedora. A próxima CONESCAP acontecerá em Vitória, no Espírito Santo, daqui a dois anos.