A CONSCIÊNCIA É NEGRA!

Colaborando com o debate da valorização da cultura negra no Brasil, estimulando o empoderamento de mulheres, homens, jovens, idosos e crianças, na formação de uma sociedade igualitária e antirracista, seguimos na pauta, nós da equipe de gestão e produção cultural: Cida Ariporia – MC e Produtora cultural, junto com o educador popular e vice presidente da RAC, negro Ribamar Oliveira, propuseram uma ação em forma de matéria em alusão ao mês da consciência negra com o tema “Escurecer é preciso ” com os comunicadoros negros da rádio comunitária A Voz das Comunidade 87,9 MHz FM.

Dando início a um diálogo que produza reflexão e melhora da autoestima para a comunidade da Zona Leste e Zona Norte de Manaus, ambas áreas periféricas e mais populosas da cidade, para que a comunidade e comunicadores possam valorizar sua identidade negra, se empoderar do assunto quanto a conscientização racial e enfrentamento ao racismo, nos meios de comunicação, através da comunicação popular.

O evento será dia 18 de novembro a partir do meio-dia, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Racfm-mococi e no dia 19 de novembro acontecerá o evento Reggae da Consciência Negra que terá como atração, diretamente de Brasília, o DJ Luiz pedra com as melhores do reggae roots no Moroska Show Club – Av. Rogério Magalhães, em frente à escola Dom Milton na Cidade Nova II, a partir das 20 horas.