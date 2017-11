Tweet on Twitter

A Secretaria Estadual de Saúde (Susam), por meio da Coordenação Estadual de IST/Aids e Hepatites Virais, vai distribuir 60 mil preservativos masculinos, 3 mil femininos e 20 mil géis lubrificantes, durante a Parada do Orgulho LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais) 2017, neste sábado (18/11). O evento inicia às 15h e vai percorrer a rotatória da avenida Coronel Teixeira até o anfiteatro da Ponta Negra.

A Coordenação Estadual de IST/Aids e Hepatites Virais atua vinculada à Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD), que é uma unidade da Secretaria de Estado de Saúde (Susam).

A diretora-presidente da Fundação, Graça Alecrim, explica que os profissionais de saúde e voluntários das organizações não governamentais (ONGs) estarão percorrendo o evento, distribuindo material e orientando a população sobre a importância da prevenção contra as doenças sexualmente transmissíveis. A ação conta com o apoio do Núcleo de IST/Aids e Hepatites Virais, da Secretaria Municipal de Manaus (Semsa) e Fórum ONGs/Aids.

Programação – O tema deste ano do evento é “Resistindo aos preconceitos e garantindo a cidadania. Por uma Manaus sem Lgbtfobia”. A programação inclui shows de bandas de ritmos variados em trios elétricos, apresentação das personalidades lésbicas, gays, travestis e drag queens.

Homenagem – Uma das homenageadas com o troféu “Eu respeito a diversidade LGBT”, em função do trabalho que executa, é a coordenadora estadual de IST/Aids e Hepatites Virais, Silvana Lima. Segundo a organizadora da Parada, Bruna La Close, a partir deste ano serão homenageadas personalidades que atuam na luta contra a Lgbtfobia e pelo fim do preconceito e discriminação por meio de ações na área jurídica, de promoção à saúde, cultural e social.

Silvana Lima ressalta que a Parada do Orgulho LGBT é de extrema relevância para o trabalho de divulgação das medidas de prevenção e para reforçar a importância do diagnóstico precoce e do tratamento, caso haja necessidade.