Cresce número de doações de sangue no Hemoam em 10 anos

Estatística da SEPLAM indica crescimento na doação de sangue comparando o mês de agosto dos últimos 10 anos na Fundação Hemoam

5.265 bolsas de sangue foram doadas na Fundação Hemoam, conforme o relatório gerado em 13 de novembro pelo Sistema de Informações Governamentais do Amazonas (e-SIGA), vinculado a Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico (SEPLAN), o sistema comparou o crescimento de doações voluntárias com referência ao mês de agosto e cruzou os dados com os últimos dez anos, foi observado que o mês de agosto de 2017 teve o maior número de doação de sangue na Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), órgão vinculado a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas.

Para o Diretor-Técnico da Fundação Hemoam, Rodrigo Leitão, o resultado dos indicadores da SEPLAN é fruto do trabalho das equipes de coleta interna e externa na Instituição, além das parcerias com os veículos de comunicação e a divulgação nas redes sociais, para Rodrigo, “o Hemoam vem realizando captação de doadores através da Gerência de Captação de Doadores e da Subgerência de Coleta Externa, fizemos parcerias com instituições de ensino e religiosas e as fábricas no Pólo Industrial de Manaus (PIM), outro fator positivo foi a contribuição das redes sociais e dos veículos de comunicação”, disse o Diretor-Técnico.

A Gerente de Captação de Doadores do Hemoam, Zeilla Frota destaca que“ no mês de agosto fizemos 3.681 doações de repetição e isso ocorre pelos trabalhos realizados para fidelização dos doadores, também captamos 1.738 doações internas”, Zeilla ressalta que as coletas internas ocorrem através das parcerias da Fundação com os órgãos públicos e instituições privadas da cidade metropolitana.

A Subgerente de Coleta Externa do Hemoam, Eleonora Araujo, ressalta que o crescimento é decorrente das parcerias da Fundação Hemoam com as empresas do PIM, universidades e instituições religiosas “ a coleta externa leva para próximo da população o vampirão, uma ônibus equipado para a coleta de sangue dentro das normas da segurança transfusional, fazemos palestras de conscientização sobre a importância de doar sangue e curso para multiplicadores”.

A Gerente de Fracionamento do Hemoam, Mª José Dantas, frisa que o número de doações não é o mesmo que vai para o estoque “nem sempre os indicadores do número de doação de sangue na Fundação será o mesmo no estoque, isso acontece devido os critérios de análise do produto que implica no descarte ou até mesmo pelo fato do doador passar mal durante a doação e não completar toda a etapa da doação” outro fator que contribui para o descarte é quando a bolsa de sangue fica acima do peso, estoura no processo de centrifugação ou não passa nos critérios de segurança estabelecidos pelo Ministério da Saúde, “hiperlipidemia, hemólise entre outras irregularidades somam para o descarte das bolsas, após a doação, são realizados exames para garantir uma transfusão segura e no decorrer desta análise acontece o descarte das bolsas por não conformidade”, disse a Gerente de Fracionamento. Todas às bolsas de sangue passam pelo exame de hemoglobina S, estabelecido pelo MS através da portaria 158.

A Gerência do Ciclo do Sangue destaca que o MS ampliou a publicidade e campanhas a nível nacional, este ano para estimular a doação de sangue, visto que o Ministério tem como meta captar 2,3% da população brasileira para se tornar doador até 2020, a organização Mundial da Saúde indica para que o Brasil precisa ter ativo 3 a 5% doadores.