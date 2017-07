CRISE: Denúncia contra Temer deve chegar a plenário já na segunda-feira

Deve ser votado no plenário da Câmara dos Deputados, já na próxima segunda-feira, a denúncia de corrupção do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, contra o presidente da República, Michel Temer. A promessa de dar celeridade à tramitação do processo é do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, do Rio de Janeiro. A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) se prepara para votar até esta sexta-feira (14) o parecer do deputado Sergio Zveiter, do PMDB do Rio, que acolhe o prosseguimento da denúncia.

Com isso, e independente do seu resultado, o texto fica pronto para apreciação de todos os deputados. Rodrigo Maia diz que o que decidirá a colocação do parecer na pauta não será a data, mas o quórum em plenário. “Porque como é uma matéria que precisa de 342 votos – e, pelo que eu ouvi no plenário, a oposição só vai registrar sua presença após os 342 presentes da base –, nós teremos, no mínimo, na Câmara, não necessariamente no plenário, 450, o que já é um número necessário”

Enquanto isso, ganha força na base aliada o abandono a Temer. No início da noite dessa terça-feira, coube ao PPS, quem tem o ministro da Defesa, Raul Jungman, no governo, declarar maioria de votos favoráveis à denúncia contra o presidente. Dos dez representantes da bancada, 7 são a favor, 2 ainda estão em cima do muro e 1, Arthur Maia, da Bahia, é contra. A garantia do líder do PPS, deputado Arnaldo Jordy, do Pará, é de que a decisão individual será respeitada. “Nós não vamos, num momento delicado como esse, constranger a consciência de ninguém. Não haverá fechamento de questão. Mas há uma posição flagrantemente majoritária em favor da admissibilidade da denúncia e autorização para que seja, que o Supremo possa investigar.”

Um parecer alternativo recomendando que a Câmara não autorize o prosseguimento da denúncia foi apresentado na CCJ e colocado em apreciação a partir desta quarta-feira.

Reportagem Hédio Júnior