“Croquete” é preso com maconha e uma pedra de oxi no loteamento Riacho Doce

Jefferson Douglas Pinheiro Marinho, 19, conhecido como “Croquete”, foi preso em flagrante na manhã desta quinta-feira, dia 13, por volta das 10h, por tráfico de drogas. O infrator foi interceptado pela equipe de investigação do 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) na Rua Lago do Uatumã, situada no loteamento Riacho Doce, bairro Cidade Nova, zona Norte da capital.

O jovem foi apresentado durante coletiva de imprensa realizada às 14h30, no prédio da unidade policial, localizado no bairro Cidade Nova, zona Norte. De acordo com o titular do 6º DIP, delegado Jeff David Mac Donald, as investigações em torno do caso tiveram início após eles receberem delações, feitas ao número de telefone da delegacia: (92) 99184-4434, e também ao 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), informando a venda de drogas no loteamento Riacho Doce.

“Montamos campana no local indicado e constatamos a veracidade da informação. “Croquete” foi abordado no momento em que caminhava pela via. Com ele, durante revista, encontramos uma pequena porção de maconha. O jovem confessou que vendia drogas no local há dois anos. Em ato contínuo fomos até a residência dele, naquela mesma região, onde apreendemos cinco porções de maconha e uma pedra de oxi. O material ilícito encontrado com Jefferson está avaliado entre R$ 800 e R$ 1 mil”, explicou Mac Donald.

Conforme o delegado, Jefferson declarou, em depoimento, que abastecia, com drogas, bocas de fumo nas redondezas do loteamento Riacho Doce. Na unidade policial o infrator foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Ao término dos procedimentos cabíveis no 6° DIP, o jovem será levado para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, zona Sul da cidade.