Você conhece a púrpura? Não estou falando da cor. A púrpura que eu estou falando é uma doença no sangue ainda pouco conhecida pelas pessoas. Estamos falando de um distúrbio onde as células responsáveis pela defesa do corpo atacam as plaquetas, um componente do sangue humano. O diretor do Hemocentro do Rio de Janeiro, o Hemorio, Luiz Amorim, fala mais sobre a doença.

“A púrpura acomete geralmente pessoas jovens, principalmente do sexo feminino, em que as plaquetas são destruídas por anticorpos. As pessoas começam a produzir, por alguma razão que não se sabe muito bem, anticorpos que destroem suas próprias plaquetas. A consequência disso é que o número de plaquetas no sangue da pessoa fica muito baixo e ela tem então uma grande propensão, uma grande tendência a apresentar hemorragias instantâneas, que começam geralmente com manchas na pele, manchas roxas grandes ou manchas pequenininhas, que parecem picadas de inseto. Essas são as duas hemorragias mais simples, mas também as pessoas podem ter hemorragias mais sérias, até hemorragias cerebrais, que podem colocar em risco a vida do portador dessa doença. É uma doença que, na imensa maioria dos casos, é tratada e é completamente curada. Usa-se para isso medicamentos, principalmente corticoides.”

Os principais sintomas da púrpura são o surgimento de manchas roxas ou avermelhadas na pele. Elas indicam sangramentos devido ao baixo número de plaquetas no sangue. Estima-se que mais de 20 mil pessoas no Brasil possuem púrpura. O diagnóstico da doença é feito através de exames clínicos. O baixo número de plaquetas no sangue pode ser verificado por meio de um hemograma. O tratamento da púrpura é feito através de medicamentos e, em casos graves, pode haver a necessidade da retirada do baço. A dona de casa Lia Maria Figueiredo, de 34 anos, mora em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Foi diagnosticada com púrpura em 2010 e faz tratamento há sete anos.

“Em 2010, eu fui descobrir essa causa da púrpura porque começou a me dar enjoo, vontade de vomitar. Eu pensei que estava até grávida na época porque eu era casada. Aí minha tia me levou para o hospital. Fiquei dois dias deitada na maca. Depois passou a me dar convulsão, aí entrei em coma. Em coma eu fui direto para a sala vermelha. Acho que eu saí depois de duas semanas da sala vermelha.”

Você tem manchas roxas ou avermelhadas na pele? Fique atento e procure o hemocentro mais próximo. Quando você for fazer os exames para saber se você pode ou não doar sangue, a púrpura pode ser identificada. Para ser um doador de sangue, a pessoa precisa pesar mais de 50 quilos, estar com boa saúde e ter de 16 a 69 anos. Menores de 18 anos necessitam de autorização dos pais ou responsáveis. Doe sangue e ajude quem precisa. Para mais informações, acesse saude.gov.br/doesangue.