Darlem Silva é presa com 10 quilos de skunk no saguão do Aeroporto Internacional de Manaus

Sob o comando do diretor do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), delegado Paulo Mavignier, as equipes de investigação da unidade policial, em ação conjunta com servidores da Secretaria-Executiva-Adjunta de Inteligência (Seai), da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), prenderam em flagrante, na manhã desta sexta-feira, dia 7, por volta das 11h, Darlem Silva de Oliveira Travassos, 29, no momento em que ela transportava 10 quilos de maconha do tipo skunk pelo saguão do Aeroporto Internacional de Manaus – Eduardo Gomes, localizado na Avenida Santos Dumont, bairro Tarumã, zona Oeste da capital.

De acordo com a diretora-adjunta do Denarc, delegada Tamara Albano, as diligências em torno do caso tiveram início após a equipe receber delações, feitas ao disque-denúncia do departamento: (92) 99415-0129, informando as características, o nome e o voo que Darlem chegaria Manaus, vindo de Tefé, município distante 523 quilômetros em linha reta da capital.

“Recebemos a informação de que a mulher estaria transportando substância entorpecente, com destino final o município de Campinas, no interior do estado de São Paulo (SP). Fomos ao saguão do aeroporto e a identificamos. Quando a bagagem que ela carregava passou pelo aparelho de raio-X confirmamos a existência de 10 tabletes de maconha tipo skunk no interior da mala. Cada tablete, segunda a infratora, seria vendido por R$ 10 mil, em Campinas”, explicou Albano.

Tamara ressaltou que a droga apreendida está avaliada em R$ 100 mil. Em depoimento, a mulher informou que iria receber R$ 1 mil pelo transporte da mercadoria ilícita. Darlem não tinha passagem pela polícia. Ela foi autuada em flagrante por tráfico de drogas. Ao término dos procedimentos cabíveis na base do Denarc, a infratora será levada para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, zona Sul da cidade.