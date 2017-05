Ao tomar posse nesta terça-feira, 9 de maio, o governador do Amazonas, deputado estadual licenciado e presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), David Almeida, ressaltou que sua gestão será pautada na continuidade de projetos e ações que valorizam a população, mas que vai querer que sua gestão tenha a sua marca, estabelecendo prioridades em alguns setores, como a saúde onde quer reduzir as filas para cirurgias.

O novo governador do Amazonas adotou o tom conciliador. Ele assume com apoio maciço dos deputados estaduais e disse que vai procurar todas as lideranças políticas para conversar e atuar de maneira conjunta. Segundo David Almeida, um encontro com o prefeito de Manaus, Arthur Neto, está marcado para tratar dos interesses da cidade. “Eu vou procurar o apoio e convergência de todas as forças políticas do Estado eu não tenho problema com ninguém e eu vou buscar para que possamos trabalhar para melhorar a vida do nosso povo”.

A solenidade de posse foi realizada no plenário Ruy Araújo, na Aleam, bairro Parque Dez, zona sul de Manaus, com a presença dos deputados estaduais e vereadores, prefeitos do interior do Estado, familiares e amigos do governador empossado.

Em seu primeiro discurso como chefe do Executivo, David Almeida lamentou a saída de José Melo e prometeu transparência nos atos governamentais e celeridade em diversos projetos. “Vamos dar prioridade nas ações que irão impactar e chegar até a população, seja por 10 dias, seja por 30 dias, não sei por quanto tempo, mas estou disposto e tenho determinação para que as coisas deem certo. Eu tenho a vontade de acertar e estou pronto para servir o povo do meu Estado”, afirmou o governador que, ainda, assegurou as promoções na Polícia Militar, o reajuste dos salários definidos no Plano de Escalonamento da Polícia Civil.

Matriz Econômica – Carro-chefe na gestão do ex-governador José Melo, a Nova Matriz Econômica Ambiental está entre as prioridades do novo governo, bem como a saúde e infraestrutura. “Eu vou dar continuidade ao que já estava sendo feito e planejado. Temos aí recursos para a educação e infraestrutura, e queremos dar celeridade a esses projetos para que possamos efetivá-los. Na área da saúde, eu quero poder utilizar a estrutura que já temos e otimizar os serviços que são oferecidos. Vamos colocar remédios nos hospitais, as unidades de saúde e os centro cirúrgicos para funcionar pela manhã, tarde e noite, para diminuir a fila de espera com relação às cirurgias que estão agendadas”, garantiu David Almeida.

A boa aplicação dos recursos públicos para a execução de políticas públicas que favoreçam os programas governamentais foi outro fator destacado, durante seu discurso de posse. “Tem muito a ser executado no Amazonas, porém o tempo não seja necessário para se fazer tudo. Mas aquelas ações que irão impactar as famílias amazonenses, vamos fazer dessas políticas publicas em tempo necessário. Não fiz campanha para governador, mas me sinto preparado para os próximos dias. Peço apoio de todos para trabalhar as melhorias da qualidade de vida do povo do nosso Estado”, ressaltou o governador.

Reconhecimento – O governador David Almeida também enalteceu o trabalho do ex-governador José Melo, ao adotar medidas necessárias para ajustar e equilibrar as contas públicas do Estado. “O professor José Melo tomou medidas necessárias desde o início do seu mandato, com a repactuação de contratos, redução nos cargos comissionados e com as reformas administrativas, para que o Estado pudesse chegar ao final do ano com suas finanças equilibradas”.

Bloqueio das contas – criticou a decisão do Conselheiro Júlio Pinheiro, do Tribunal de Contas do Estado (TCE), que determinou o bloqueio das contas do Governo do Estado, permitindo somente o pagamento de salários de servidores, despesas previdenciárias e contas essenciais. Na avaliação do Governador, o ato impede a atuação do Executivo em prol da população.

“Essa decisão no meu modo de ver é equivocada. Isso mexe com as pessoas, com o reajuste salarial dos policiais, com as pessoas que estão nos hospitais precisando de remédio… Eu quero acreditar que foi um equivoco e que o pleno do TCE vai derrubar essa decisão. Não quero acreditar que fizeram alguma coisa para engessar o novo governo”, afirmou.

Notificação – David Almeida foi notificado na manhã desta terça-feira (9), sobre a decisão que o torna o novo governador até a realização de novas eleições. O ofício que regulamenta a mudança no comando do estado foi assinado pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM), Yedo Simões, nesta terça-feira. O novo governador recebeu a notificação e iniciou a cerimônia de posse.

Perfil – David Antônio Abisai Pereira de Almeida é natural de Manaus e filho de Rosa Almeida e Benedito Almeida. O parlamentar é Bacharel em Direito pela Universidade Luterana de Manaus (Ulbra). Começou sua carreira política em 2006 quando foi eleito deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas e hoje atua em seu terceiro mandato consecutivo. O primeiro disputado pela Coligação Amazonas Melhor (PTN, PSC, PAN e PTC), eleito com 7.569 votos. O segundo em 2010, pela Coligação Avança Amazonas (PRB, PP, PMDB, PSC, PRTB, PHS, PMM), eleito com 24.479 votos.

No período de 2014/2015 assumiu a presidência da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) da Assembleia Legislativa do Amazonas. O terceiro e atual mandato conquistado nas eleições de 2014, pela Coligação (PROS, PSD, PSDB, PSC), conquistou 24.189 votos. Neste mandato assumiu a Liderança do Governo junto ao Poder Legislativo, assim como, a Liderança do PSD e a 2ª Vice-presidência da casa pelo período de 2015/2016. David Almeida foi eleito Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas para o biênio 2017/2018, na eleição ocorrida em 20 de dezembro de 2016, com 17 votos.