David Almeida toma posse como governador ” vou jogar com time escalado por mim”

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (ALE-AM), David Almeida, assinou o termo de posse de governador do Amazonas na manhã desta terça-feira (9), no Plenário Ruy Araújo, na sede do Poder Legislativo. Almeida deverá cumprir um “mandato-tampão” até a realização de novas eleições.

O ofício que regulamenta a mudança no comando do estado foi assinado pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM), Iedo Simões, por volta de 8h30 desta terça-feira. Após a assinatura, um oficial de justiça saiu da sede do tribunal e seguiu para sede da Assembleia Legislativa do Amazonas (ALE-AM).

O atual prefeito ainda usou uma passagem bíblica para citar a missão que recebeu de governar o Estado. “Quando Deus chama, Deus capacita. O que ele fez com Moisés, ele vai fazer com o Davidzinho lá do Morro”, disse ele.