A Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (Esudpam) divulgou o resultado preliminar do processo seletivo para o preenchimento de vagas de estágio em Direito, o PSE 2017.3. Ainda cabe recurso deste resultado e a lista final dos aprovados sairá no dia 04 de dezembro.

A lista do resultado preliminar contém os nomes de 71 aprovados e está publicada no Diário Oficial Eletrônico da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) do dia 21 de novembro, que está disponível no site da instituição, na aba do Diário Oficial e no link www.defensoria.am.def.br/processo-seletivo.

O processo seletivo se destina ao preenchimento das vagas de estágio que surgirem e terá duração de um ano, podendo ser prorrogado por até dois anos, a critério da DPE-AM. A jornada de estágio será de 20 horas semanais distribuídas em quatro horas diárias, pelo período da manhã.

Será concedida bolsa mensal no valor de R$ 779,00, auxílio-transporte de R$ 167,20, além de seguro contra acidentes pessoais, nos termos da Lei nº 11.788/2008.