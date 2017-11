Defesa Civil do Amazonas ganha reconhecimento nacional

O Governo do Estado, por meio da Defesa Civil do Amazonas, foi reconhecido nacionalmente hoje (22/11) pelo Ministério da Integração com a “Medalha Defesa Civil Nacional”. A honraria foi concedida por conta das ações de prevenção executadas pelo órgão e o recorde de distribuição de ajuda humanitária em 2017, que ultrapassou 1.400 toneladas de itens, beneficiando mais de 64 mil famílias afetadas pela enchente.

“Este ano, a união de esforços entre os governos, garantiu a execução rápida da resposta ao desastre e a distribuição de mais 1.400 toneladas de ajuda humanitária as famílias afetadas pela enchente no Amazonas, medida que nos credenciou para ser agraciado com esta Medalha, reconhecendo o compromisso do Estado com a causa pública”, enfatizou o secretário da Defesa Civil do Amazonas, coronel Fernando Pires Junior.

Em 2017, 39 municípios decretariam Situação de Emergência, por conta do impacto da enchente. Foram mais de 1.400 toneladas de alimentos não perecíveis distribuídos para garantir a proteção alimentar dos afetados. Além dessa ajuda, foram disponibilizados a população afetada, kits dormitório (colchões, redes, mosquiteiros, lençóis, fronhas); kits de higiene pessoal (toalha de banho, fraldas infantil e geriátrica, creme dental, escova de dente, sabonetes, absorventes); medicamentos para doenças de veiculação hídrica; filtros de água; galões de água potável; hipoclorito de sódio para a purificação da água; kits de madeira (para a construção de pontes e marombas), barracas de emergência e ainda motores bombas (para o auxílio na agricultura).

Essa é a segunda vez que a Defesa Civil do Amazonas recebe a maior honraria do Ministério da Integração Nacional. A primeira foi em 2011. A comenda foi instituída pelo Ministério da Integração Nacional em 2002 para homenagear àqueles que se destacam na prestação de serviços ao País na área de Defesa Civil.

Balanço – Desde a sua criação em 2008, 5.561.900 (cinco milhões, quinhentas e sessenta e uma mil) toneladas de cestas básicas foram enviadas aos afetados pela Defesa Civil do Amazonas. Além disso, 77.103 mil kits higiene, 31.121 colchões, 33.071 kits dormitório, 268 kits medicamentos, 154.617 garrafões de água, 196.429 hipoclorito de sódio, 15.910 redes, 529 moto bombas, 3.562 filtros e purificadores de água, 969 caixas d’água, 55.952 kits limpeza, 22.997 kits madeira, 9.750 mosqueteiros e ainda, R$ 5.400.000,00 em recursos para logística de atendimento às famílias prejudicadas pelos desastres.

Amazonas socorre Estados vizinhos – Ao longo de nove anos de existência, a Defesa Civil do Amazonas já prestou socorro humanitário a Estados vizinhos como Roraima, devido à seca e o Acre, por conta da enchente. Alimentos e roupas também foram enviados pelo órgão aos afetados do terremoto do Haiti, em 2010.

Reconhecimento no Pará – O Estado do Pará também vai conceder à Defesa Civil do Amazonas a “Medalha Mérito Defesa Civil”, no próximo dia 24. O Amazonas socorreu o estado vizinho, quando, em fevereiro de 2017, caminhoneiros ficaram atolados por dias, na BR 163, no sudoeste do Pará, devido às fortes chuvas.

