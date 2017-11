Delegado que matou advogado é afastado e perde porte de arma

Tweet on Twitter

A Corregedoria-Geral do Sistema de Segurança Pública do Amazonas instaurou neste sábado (25), um Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) em face do delegado da Polícia Civil Gustavo de Castro Sotero.

A Corregedora-Geral, delegada Íris Trevisan, determinou o imediato afastamento do policial e a retirada do porte de arma do policial.

A investigação na Corregedoria-Geral já está em andamento e as testemunhas do crime cometido pelo policial devem começar a serem ouvidas na próxima segunda-feira (27/11).

Entenda o caso

O delegado Gustavo Castro Sotero, plantonista do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), é acusado de atirar e matar o advogado Wilson Batista Justo Filho dentro da casa de shows Porão do Alemão, na zona oeste de Manaus na madrugada deste sábado, por volta de 2h da manhã.

Por conta dos disparos, ficaram feridos Maurício Rocha Carvalho, 35 anos, Fabíola Rodrigues de Oliveira, 35, esposa da vítima, e Yuri Paiva. Todos já tiveram alta. Eles foram atendidos no Hospital 28 de Agosto. As informações são da Polícia Civil.