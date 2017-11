Denarc prende jovem com cinco quilos de entorpecentes no bairro Japiim

Policiais Civis do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc) prenderam, em flagrante, na manhã desta sexta-feira (24), por volta das 11h, Daniel Souza da Silva, 22, por tráfico de drogas. A prisão ocorreu na casa onde o infrator mora, na rua 42, primeira etapa do bairro Japiim, zona Sul da capital. Durante a ação policial, foram apreendidos com o jovem, aproximadamente, cinco quilos de entorpecentes, entre maconha do tipo skunk e pasta base de cocaína.

De acordo com o delegado Paulo Mavignier, diretor do departamento, as investigações em torno do caso tiveram início após o recebimento de denúncias anônimas, feitas ao número: (92) 99415-0129, o Disque-Denúncia do Denarc, informando a comercialização de substâncias ilícitas naquela casa. Os policiais civis se deslocaram até o local indicado para constatar a veracidade das delações.

“Quando chegamos na residência indicada na delação, fomos recebidos por Daniel, que ao ser questionado se havia drogas no interior do imóvel, informou que o material ilícito estava guardado no quarto dele e em outro cômodo da casa. Durante revista no local, os policiais civis encontraram as substâncias ilícitas, dentre eles maconha do tipo skunk e pasta base de cocaína, totalizando, aproximadamente cinco quilos de entorpecentes”, disse Mavignier.

O delegado informou, ainda, que durante depoimento o infrator informou que comercializava drogas há cerca de um mês. Daniel foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Ao término dos procedimentos cabíveis na unidade policial, ele será levado para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, zona sul.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PC-AM