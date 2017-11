Deputada cobra nomeação de concursados do Cetam

Durante a sessão plenária desta quarta-feira, 22, a deputada estadual Alessandra Campêlo (PMDB) recebeu a Comissão de Aprovados no concurso público realizado pelo Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) no ano de 2014. Ela abraçou a causa e ocupou a tribuna para defender a nomeação dos servidores. O entrave para a chamada dos aprovados é o grande número de comissionados no órgão.

“Os concursados do Cetam desde 2014 estão esperando serem chamados. Novos concursos estão sendo anunciados pelo Governo, enquanto os aprovados do órgão aguardam a nomeação e o órgão não prevê isso na lei orçamentária. Vamos defender essa causa na tribuna a partir de agora”, disse a deputada, que estuda com sua a assessoria jurídica quais medidas serão tomadas.

Segundo a comissão, o concurso público foi motivado conforme a decisão n° 505/2013 do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, que recomendou a realização do certame em caráter de urgência para o preenchimento das vagas legalmente disponíveis no órgão. Foi o primeiro concurso em 14 anos de existência do Cetam.

O concurso foi realizado sob edital 001/2014 e homologado por meio da portaria 018/2014 GDP/Cetam em 11 de novembro do mesmo ano, destinado ao provimento de cargos para o quadro de pessoal permanente desta instituição nas cidades de Manaus, Itacoatiara, Tabatinga e Tefé.

No referido concurso foram aprovados dentro do número de vagas 125 pessoas, sendo 104 para a capital e 21 para o interior. Todavia, até a presente data, foram publicadas somente 24 nomeações, dentre as quais houve desistências e pedidos de exoneração, efetivando-se somente as nomeações de 15 aprovados. Os demais servidores pediram então o apoio do Legislativo para a nomeação.