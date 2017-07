Deputado denuncia problemas no tratamento de câncer no Amazonas

No Amazonas existem dois aparelhos de radioterapia para tratamento de pacientes com câncer, quando o ideal seriam 13 equipamentos. A falta de aparelhos de radioterapia no Amazonas foi denunciada nesta quarta-feira (12), na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), pelo deputado estadual Wanderley Dallas (PMDB).

Os números são da Organização Mundial da Saúde (OMS), que recomenda o funcionamento de um aparelho para cada 300 mil pessoas. No Amazonas, onde vivem aproximadamente quatro milhões de pessoas, o recomendado é o funcionamento de, no mínimo, 13 aparelhos.

Wanderley Dallas destaca que o Amazonas está muito abaixo da média estabelecida pela OMS. “O Brasil está abaixo da média da OMS, e o Amazonas está abaixo da média do País”, denunciou o deputado.

As duas máquinas de radioterapia do Amazonas ficam na Fundação Cecon, que administra o Hospital do Câncer, localizado no conjunto Dom Pedro, em Manaus. Enquanto isso, o interior do Estado não possui nenhum aparelho ou unidade hospitalar para tratamento de pacientes com câncer.

“O governo do Estado gastou milhões com publicidade e propaganda nos últimos anos. Enquanto isso, nosso povo morre por falta de aparelhos para tratamento do câncer”, criticou Dallas.

Segundo confirmou o médico André Campana, da sociedade Brasileira de Radioterapia (SBRT), o Amazonas possui uma das menores médias de aparelhos por habitante no Brasil.

A falta de centros médicos no interior, especializados no tratamento de câncer, obriga centenas de pessoas a virem para Manaus para cuidar da doença. Na maioria dos casos, são pessoas simples, de famílias de baixa renda, que deixam suas cidades no interior para vir à Manaus.

“Se existissem aparelhos e técnicos de radioterapia em atuação no interior, o tratamento dos pacientes seria mais fácil e mais humano”, afirma o deputado.

Na tentativa de amenizar o problema, Wanderley Dallas solicitou ao governo do Estado que compre, em regime de urgência, pelo menos 10 aparelhos de radioterapia. Os equipamentos seriam instalados em Manaus e nos municípios polos do Amazonas, como Parintins, Itacoatiara, Coari, Manicoré, Lábrea, São Gabriel da Cachoeira e Eirunepé.