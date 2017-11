Descarte ilegal de resíduos é interceptada durante blitz

Uma nova blitz realizada pela Prefeitura de Manaus, de combate à formação de lixeiras viciadas e clandestinas, apreendeu dois caminhões carregados de resíduos sem certificação de origem e descarte e sem licença de transporte, nesta quinta-feira, 16/11. Desta vez, a operação aconteceu na Estrada do Brasileirinho (zona Leste), muito utilizada como rota de tráfego irregular e com vários pontos de lixeiras clandestinas.

A força-tarefa, que reuniu representantes das Secretarias Municipais de Limpeza Urbana (Semulsp), Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), Manaustrans e Polícia Militar, abordou 18 carros, com aplicação de um Auto de Infração da Semmas e três notificações. Segundo o coordenador da ação, subsecretário operacional da Semulsp José Rebouças, a meta é combater essa indústria clandestina de descarte ilegal. “A intensificação no monitoramento e fiscalização desse transporte é uma determinação do prefeito Arthur Virgílio Neto, que já manifestou o desejo de acabar com essa prática.”

Um morador da rua Tucumã, uma das vicinais do Ramal do Brasileirinho, colaborou com a operação, revelando a localização de um dos maiores terrenos utilizados para incineração e aterramento de produtos irregulares.

Todas as informações colhidas durante a operação serão averiguadas e os órgãos competentes tomarão medidas legais cabíveis para cada caso. As ações de fiscalização continuarão acontecendo, principalmente, em locais que possuem histórico recente dessa atividade ilícita.