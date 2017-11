Em função de notícias veiculadas em meios de comunicação locais, dando conta de supostas irregularidades em processos de leilões de veículos promovidos pelo Departamento Estadual de Transito do Amazonas (Detran-AM), o diretor-presidente do órgão, Vinicius Diniz, esclarece que, a Autarquia apura toda e qualquer denúncia feita envolvendo seus servidores e prestadores serviços, ou seja, para que possa tomar as providencias que cada caso requer. Logo, em relação aos leilões de veículos realizados pelo órgão, não será diferente.

O diretor-presidente Vinicius Diniz, informa ainda, que já efetuou mudanças administrativas no setor responsável pelo serviço, com substituições na equipe de funcionários, e que, todos dos processos realizados nos últimos três anos, estão sendo revisados e também serão submetidos a auditoria extraordinária do Tribunal de Contas do Estado, a pedido do próprio órgão.