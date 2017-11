Deurick renova com Manaus FC e crava: ‘quero esse acesso’

Quando chegou ao Manaus FC no início do ano, o zagueiro Deurick falou que seu objetivo era a conquista de títulos. No dia 10 de junho, na Arena da Amazônia, o Gavião do Norte levantou a taça do Estadual diante do Nacional. Ao renovar para a próxima temporada na tarde desta quinta-feira, 16 de novembro, o xerife falou sobre sua nova meta no clube caçula do futebol amazonense.

“De mim pode esperar muita vontade, muita garra, muita determinação. O meu foco, assim como dos meus companheiros, vai ser a busca de títulos. Eu quero esse acesso. Eu acho que não só o Manaus, mas o Amazonas precisa de um acesso e pode contar com a gente. Fico muito feliz e agradeço por mais essa oportunidade. Que Deus abençoe a todos”, disse o profissional que entrou para a história por levantar a primeira taça do Gavião na Série A do Amazonas.

Experiente e raçudo, Deurick foi um dos homens fortes do Manaus FC na temporada. Ele virou protagonista na defesa depois da saída de Ediglê, campeão mundial pelo Internacional que pediu desligamento do clube após a chegada de Aderbal Lana. Ao lado de Clayton He-Man, Negueba e Átila (Igor), compôs um setor que se transformou num paredão na reta final do Estadual.

Depois de muitas negociações, Deurick chegou a um acordo com a diretoria do Manaus FC. O vice-presidente de futebol Giovanni Filho foi o responsável pelo anúncio da renovação após uma reunião ocorrida na tarde desta quinta-feira.

Em 2018, o clube disputará o bicampeonato estadual, além da Copa Verde, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série D. O sonho de consumo é a conquista de umas das quatro vagas na Série C de 2019.

Renovações:

1 – Hamilton (meia)

2 – Negueba (lateral-esquerdo)

3 – Amaral (volante)

4 – Jonathan (goleiro)

5 – Tiago Amazonense (meia)

6 – Clayton “He-Man” (zagueiro)

7 – Netinho (meia)

8 – Átila (lateral-direito)

9 – Juninho (volante)

10 – Binho (atacante)

11 – Tubarão (lateral-esquerdo, é atleta do Manaus FC, mas estava emprestado ao São Raimundo de Santarém-PA, LESIONADO)

12 – Deurick (zagueiro)

Contratações:

1 – Douglas (goleiro, ex-Holanda)

2 – Thiaguinho (meia, ex-Holanda)

3 – Romarinho (atacante, ex-Holanda)

4 – Milton (goleiro, ex-Princesa do Solimões e Maranguape-CE)

5 – Robinho (meia-atacante, ex-Fast Clube)

6 – Panda (volante e lateral-esquerdo, ex-CSA-AL)

7 – Cleitinho (meia, ex-Sampaio Corrêa-MA)

8 – Tiago Granja (lateral-direito, ex-Parnahyba-PI)

9 – Zadda (lateral-esquerdo, ex-Sampaio Corrêa-MA)

10 – Rossini (meia, ex-Central de Caruaru-PE)

11 – Paulão (zagueiro, ex-América de Natal-RN)