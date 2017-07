Disque-Denúncia ajuda na recaptura de quase 50 foragidos em 2017

O Disque-Denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), o 181, tem sido uma importante ferramenta no trabalho de buscas e captura de criminosos. Desde janeiro deste ano, policiais da Secretaria Executiva-Adjunta de Operações Integradas (Seaop) da SSP-AM, recapturaram 45 foragidos que foram reencaminhados às unidades prisionais.

Segundo dados da Central de Denúncias da SSP-AM, por meio de denúncias é possível saber a identificação dos suspeitos e foragidos, localização e até as rotas de fugas. A maioria das denúncias indica que os foragidos se escondem, principalmente, na casa de parentes de segundo grau.

De acordo com o secretário executivo-adjunto de Operações Integradas, Orlando Amaral, a população tem denunciado, principalmente, que os foragidos estão voltando a cometer crimes na capital. “As denúncias que recebemos normalmente dão conta que esses foragidos estão envolvidos com a venda de drogas ou em assaltos, então isso tem levado a muitas denúncias porque a população tem se incomodado com as ações criminosas”, afirmou.

Orlando Amaral ainda alerta para os riscos de abrigar foragidos. “Há riscos pessoais de esconder um criminoso, então alertamos e pedimos para que os parentes não deem cobertura para um criminoso, principalmente porque é um foragido da Justiça”, disse.

Além de foragidos, o Disque –Denúncia já ajudou a retirar dezenas de criminosos das ruas da cidade. “Todos os dias a SSP-AM recebe denúncias indicando localização de criminosos e foragidos. Nós verificamos todas as denúncias, e estamos conseguindo tirar de circulação indivíduos de alta periculosidade” disse Orlando Amaral.

Qualquer denúncia sobre criminosos e foragidos do Sistema Prisional pode ser encaminhada ao 181 ou ao whatsapp (92) 9412-4431. As informações são mantidas em sigilo e encaminhadas para a Seaop e para as polícias Civil e Militar para averiguação.

Preso com droga – Na manhã desta sexta-feira (7), policiais da Seaop prenderam mais um foragido do dia 1º de janeiro. Romário da Costa Bandeira, 27, era fugitivo do regime fechado do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), e foi preso na Rua 11, no conjunto Oswaldo Frota, zona Norte da capital.

Durante a abordagem, Romário tentou fugir, mas foi capturado pela equipe da Seaop. Com ele foram encontradas 84 trouxinhas de cocaína do tipo oxi, 89g de pasta base, uma balança de precisão e um celular.

Romário responde pelos crimes de homicídio, latrocínio e tráfico de drogas. Ele foi encaminhado ao 15º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e após procedimentos de flagrantes, foi levado de volta ao Compaj para cumprimento de pena.