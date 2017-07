Do Bronx e Cowboy fazem batalha de leves promissores no Rei da Selva 9

Um fenômeno de público contra um atleta que ainda busca seu espaço no MMA. Esse é o enredo do duelo entre os leves Leo “do Bronx” Pimentel e Ronacy “Cowboy” Souza, valendo pelo Rei da Selva Combat 9. O evento que mais cresce em credibilidade e visibilidade na Região Norte acontece neste sábado, 15 de julho, a partir das 20h, no auditório Nina Lins, na Universidade Nilton Lins, Zona Norte de Manaus.

Aos 28 anos, Do Bronx tem duas lutas profissionais de MMA, com uma vitória e uma derrota no cartel representando a academia SD System/Checkmat e o CT X-Fight. Seu estilo agressivo empolga a galera que acompanha os eventos em Manaus. O “camp” para o Rei da Selva 9 foi excelente e o atleta se diz pronto para o segundo triunfo na carreira.

“A preparação para o evento aconteceu dentro do planejado. Fiz todos os treinos com a cabeça boa, caminhando com humildade e acreditando que farei o meu melhor para representar todos que estiveram do meu lado. A expectativa é de fazer uma boa luta, buscando sempre andar para frente e fazer o meu melhor como sempre”, avisou Leo.

O lutador tem o esporte como hobby. Ele se divide entre os treinos e o trabalho como despachante de veículos ao lado amigo Kaedo Machado.

“Uso o MMA como forma de lazer e diversão. Amo esse esporte por tudo que nos proporciona, ganhamos amigos e sinto uma energia boa de todos que estão do meu lado”, enfatiza Do Bronx.

Nascido em Novo Aripuanã (a 225 quilômetros de Manaus em linha reta), Ronacy “Cowboy” é faixa azul formado pela academia BM Jiu-Jítsu e atualmente é competidor do Centro de Treinamento Operacional (CTO), projeto social liderado pelo Mestre Sam, na Compensa, Zona Oeste da capital. O lutador tem 23 anos e diz ter seis vitórias no MMA amador, todas por nocaute.

“Espero fazer uma grande luta e fazer com que as pessoas gostem do meu trabalho, independentemente do adversário. Vou usar tudo que tenho treinado para buscar mais um nocaute, pois meu sonho é competir nos grandes eventos e ficar entre os melhores da categoria no Estado”, comentou o atleta do CTO.

Compre seu ingresso

Os bilhetes estão sendo vendidos a R$ 40 (cadeira simples), R$ 70 (cadeira VIP) e R$ 300 (mesas para quatro pessoas). O espaço também tem camarotes e mais informações sobre esse setor podem ser obtidas pelos telefones (92) 98262-2820, 99154-1158 e 98175-9845. Os locais para compra de bilhetes são as duas lojas da Bibi Importadora, localizadas na rua João Valério (Vieiralves) e no Centro Comercial Mundi (avenida Efigênio Sales).

Card do Rei da Selva 9:

Até 52 kg – vale cinturão – Andreia Cerdeira (Team Cardoso) x Rosana Vasconcelos (Pesadão)

Até 52 kg – vale cinturão – Manoel Júnior (Eulen Viana) x Matheus da Silva (Equipe Vermelho Fight/Juruti-PA)

Até 57 kg – Luiz Guerreiro (Império CT/MPBJJ) x Cássio Vinícius (CT Selson Thai/SP)

Até 68 kg (combinado) – Allan Ferreira (MPBJJ/Nova União) x Sidney Lima (Team Cardoso)

Até 70 kg – Leo “Do Bronx” Pimentel (X-Fight/SD System) x Ronacy Cowboy (CTO)

Até 66 kg – Thales Morais (Ducks Team/Deo Academy) x Helderson Filhão (Nova União FC/EnerGym Fitness)

Até 70 kg – Moisés Costa (SD System/Checkmat) x Celso Bezerra (CT Selson Thai-SP)

Até 52 kg – Weslen Augusto (The Pride) x Jardel Brito (Pesadão)

Até 57 kg – Geraldo Nogueira (SD System/Checkmat) x Breno dos Santos (Pesadão)

Até 57 kg – Murilo Miranda (Kratos Top Team) x Thiago Castro (Império CT)

Até 66 kg – Lucas Talent (SD System/Checkmat) x Josiano Cabral (Cavalcante Team)

Super luta de muay thai:

Bruno Quintanilha (Tid Nuer/Manaus) x Ruan Gama (Mutação)