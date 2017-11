Dono de embarcação é flagrado com drogas e munições no Porto de Manicoré

A embarcação São Sebastião I foi aprendida com drogas e munições de armas na noite desse domingo (19), no porto fluvial do município de Manicoré (distante 330 quilômetros de Manaus). O proprietário do barco foi preso e apresentado na 72ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) por crime ambiental, tráfico de drogas, contrabando e posse ilegal de munição de calibre.

Policiais militares informaram que por volta das 21h desse domingo, receberam denúncia anônima no telefone de que a embarcação São Sebastião I, a qual partiu do município de Porto Velho-RO com destino ao município de Manicoré-AM, estava transportando substância entorpecente e cigarro contrabandeado.

Em seguida, policiais fizeram diligência ao porto fluvial de Manicoré, onde a embarcação foi abordada e durante as buscas foram encontradas quarenta munições de revólver cal. 32, 50 cartuchos de espingarda calibre 36, um pacote de chumbo para cartucho de espingarda pesando aproximadamente um quilo, dois quelônios, três caixas contendo cigarro contrabandeado, totalizando 1500 maços de cigarro, sendo que na caixa de cigarro com destino a vulgo “Bigode” foram encontradas quatro porções de entorpecente possivelmente cocaína, pesando aproximadamente o total de 50 gramas.

O proprietário do barco não soube explicar o destino dos materiais encontrados em sua embarcação, tentando dificultar o trabalho da polícia militar.

Diante dos fatos, a embarcação foi apreendida, o proprietário recebeu voz de prisão e foi apresentado, juntamente com todo o material apreendido, na 72ª DIP, para procedimentos legais e cabíveis.