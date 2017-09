A Defensoria Pública do Amazonas (DPE-AM) suspenderá, na tarde de hoje e no expediente de amanhã, dia 15 de setembro, o atendimento na Defensoria Especializada de Atendimento ao Idoso e na Defensoria Pública Forense Cível de 1° Grau, unidades que serão transferidas do atual endereço, na rua Fortaleza, 455B, para a rua São Luís, 432, que também fica no bairro Adrianópolis, na zona centro-sul de Manaus. Na próxima segunda-feira, dia 18 de setembro, os dois núcleos voltam a atender regularmente no período das 8h às 14h.

De acordo com a defensora pública titular da 12ª Defensoria Pública Forense Cível, Caroline Pereira de Souza, a mudança não prejudicará a realização de audiências judicias, já agendadas, no período em que o atendimento na unidade estará suspenso. A Defensoria Pública Forense Cível atua no acompanhamento de processos judiciais de assistidos da DPE-AM na área cível, cujas demandas envolvem litígios em questões como indenizações, discussões de contratos, cobranças e questões fundiárias, entre outras.

A Defensoria Pública Especializada em Atendimento ao Idoso é voltada à assistência jurídica às pessoas carentes em questões relacionadas à condição da pessoa idosa, sobretudo aos direitos assegurados no Estatuto do Idoso, que protege aqueles com idade igual ou superior a 60 anos.

Entre os principais direitos estão a proteção do idoso, como forma de assegurar a saúde física e mental para que vivam com dignidade; o atendimento prioritário em órgãos públicos e privados; o direito à moradia digna, ao transporte público gratuito e ao trabalho, não podendo ser discriminado pela idade em ofertas de emprego ou concursos públicos; e direito à aposentadoria e pensão.