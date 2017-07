DRCO e Grupo Fera prendem oito homens com armas de fogo na zona leste de Manaus

Sob o comando dos delegados Guilherme Torres e Denis Pinho, diretor e diretor-adjunto, respectivamente, do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), policiais civis da referida unidade policial, com o apoio de integrantes do Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera), prenderam, em flagrante, na noite de quinta-feira, dia 6, oito pessoas por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e associação criminosa majorada. Com o bando os policiais civis apreenderam três pistolas calibre ponto 40 e um revólver calibre 38. Todos com as respectivas numerações raspadas. Também foram encontradas munições com o bando.

Alexandre de Oliveira Lemos, 35, conhecido como “Gordinho”; Diego Fabrício da Silva Gomes, 24; Dioquides Morreira Souza, 29, chamado de “Dion”; Jesson Rodrigues dos Santos, 33, o “Gelson”; Migueias Nascimento Ramires, 32; Gesson Souza da Silva, 32; Fredison Santiago Ribeiro, 31, e Glauter Jorge de Oliveira, 27, foram presos por volta das 22h30, em um bar situado na Rua Graciliano Ramos, Comunidade Novo Reino, bairro Tancredo Neves, zona Leste da capital. O grupo foi apresentado durante coletiva de imprensa realizada na tarde desta sexta-feira, dia 7, às 14h30, no prédio da Delegacia Geral.

De acordo com o diretor do DRCO, delegado Guilherme Torres, a prisão da quadrilha foi realizada após os policiais do departamento receberem delação, feita ao número: (92) 99360-8004, o disque-denúncia do DRCO, informando que indivíduos, possivelmente ligados a uma facção criminosa, estariam reunidos em um bar, no bairro Tancredo Neves, na zona Leste de Manaus. Durante a abordagem policial as equipes aprenderam com os infratores três pistolas calibre ponto 40 e um revólver calibre 38. Todos com as numerações raspadas. Além de 40 munições intactas e ferramenta para adulteração de chassi de veículos.

No momento da abordagem os policiais ainda encontraram com Alexandre uma porção de cocaína. Ao longo da coletiva de imprensa o diretor do DRCO destacou que Alexandre, Gesson Souza da Silva e Jesson Rodrigues dos Santos já estavam sendo investigados pelas equipes do DRCO.

“Alexandre foi preso por agentes da Polícia Federal (PF) no município de Pacaraima, no estado de Roraima, no dia 25 de fevereiro de 2016, no momento em que estava fazendo a escolta do narcotraficante João Pinto Carioca, o “João Branco”. Jesson responde na Justiça por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Já Gesson é apontado como um dos indivíduos que invadiu a 34ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), situada no município de Carreiro Castanho, para resgatar um preso. Ele tinha um mandado de prisão em aberto por ter participação nesse crime”, explicou Torres.

O delegado-geral da Polícia Civil do Amazonas, Frederico Mendes, esteve presente na coletiva de imprensa e destacou as ações da instituição em combate ao crime organizado no Estado. “Empreendemos várias diligências na zona Sul da cidade e hoje conseguimos praticamente pacificar aquela área da capital. Ontem, por meio de pesquisas e levantamento feitos por policiais civis que compõem as equipes do DRCO e Grupo Fera, nós conseguimos apreender quatro armas de calibre restrito. Iremos continuar intensificando essas operações, no sentido de retirar armas de circulação, pois são elas que, muitas das vezes, são utilizadas em homicídios e roubos em Manaus”, declarou a autoridade policial.

Para concluir, o delegado Denis Pinho, diretor-adjunto do DRCO, informou que os oito infratores foram autuados em flagrante por porte de arma de fogo de uso restrito e associação criminosa majorada. Além desses crimes, Alexandre também irá responder por tráfico de drogas. “As armas apreendidas vão ser encaminhadas ao Instituto de Criminalística (IC). Os infratores foram levados na tarde de hoje para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, zona Sul da cidade”, afirmou Pinho.