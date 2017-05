A equipe de investigação da 46ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), situada em Boa Vista do Ramos, município distante 271 quilômetros em linha da reta da capital, em conjunto com policiais militares que atuam no lugar, deflagrou no início da manhã deste sábado, dia 6, ação policial que resultou nas prisões, em flagrante, de Andrei de Souza da Silva, 24, e Jordana de Souza Pinheiro, 34, conhecida como “Pingo”, por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Com os infratores foram apreendidos 600 gramas de pasta base de cocaína, oito trouxinhas de cocaína e uma balança de precisão.

Conforme os policiais civis que participaram da operação, as substâncias ilícitas foram encontradas por volta das 6h30, na casa onde “Pingo” morava, localizada na Avenida Manaus, Centro de Boa Vista do Ramos. Os policiais faziam campana em frente ao imóvel, quando Andrei chegou com as drogas. Jordana estava sendo monitorada por possível envolvimento com o tráfico de drogas. Conforme delações, Andrei teria chegado de barco em uma linha de Barreirinha, levando a droga de Manaus para entregar a “Pingo”.

A equipe da 46ª DIP disse, ainda, que as investigações em torno do caso foram iniciadas há cerca de um mês, após o recebimento de denúncias anônimas. Ao longo dos trabalhos foi constatado que a dupla era envolvida com o tráfico de drogas. Jordana já responde a dois processos por tráfico de drogas e estava em liberdade provisória desde meados de 2016.

Andrei e Jordana foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. A dupla segue presa na carceragem da 46ª DIP, aguardando decisão da Justiça.