Dupla é presa após roubar veículo no Adrianópolis

Dois homens foram presos após abordarem o motorista de um veículo Logan, de cor preta e placas NOL-5562, e roubarem o automóvel com os pertences pessoais das vítimas. A Rocam conseguiu localizá-los e efetuou as prisões.

De acordo com a PM, Felipe Gustavo Menezes Coelho, 20 anos, e Swamy Ferreira de Souza, 20 anos, abordaram o motorista na rua Nossa Senhora da Consolação, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul. Eles saíram com o carro em direção à Zona Sul.

Os policiais receberam a denúncia e iniciaram a ronda para prendê-los. O carro foi identificado na rua Guanabara, bairro Santa Luzia. Os suspeitos tentaram empreender fuga, mas foram capturados.

Felipe Gustavo estava com a arma utilizado no roubo, um revólver calibre 38, com quatro munições intactas. Ele e Swamy Ferreira foram reconhecidos pelas vítimas do roubo e após receberem voz de prisão, foram encaminhados até o 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP).