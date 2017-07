Dupla é presa com drogas e arma falsa na zona norte de Manaus

A equipe de investigação do 23º Distrito Integrado de Polícia (DIP), sob o comando do delegado titular da unidade policial, Henrique Brasil, prendeu, em flagrante, na manhã desta sexta-feira, dia 7, por volta das 11h, Antônio Miranda da Silva Junior, 24, e Wagner Oliveira Lima, 18, envolvidos com o tráfico de drogas na capital.

Conforme a autoridade policial, os infratores foram presos em pontos distintos do bairro Cidade Nova, na zona Norte da cidade. Henrique Brasil explicou que a equipe do 23º DIP chegou até a dupla após receber delações, informando que um foragido da Justiça estaria cometendo roubos no bairro Parque Dez de Novembro, na zona Centro-Sul da cidade. Durante as diligências em torno do caso os policiais civis avistaram Antônio em atitude suspeita.

“Durante revista encontramos, em posse de Antônio, substâncias ilícitas. O infrator alegou, na ocasião, que as substâncias pertenciam a Wagner e indicou o local onde ele poderia estar. Em ato contínuo seguimos até a casa de Wagner, onde apreendemos drogas, um simulacro de arma de fogo e uma balança de precisão. O simulacro estava sendo usado para a prática de roubos no bairro Parque Dez de Novembro”, relatou o delegado titular do 23º DIP.

No total os policiais civis apreenderam com os infratores uma porção média de maconha, 38 trouxinhas da mesma substância ilícita, 29 trouxinhas de cocaína, 21 trouxinhas de oxi, uma balança de precisão e um simulacro de arma de fogo.

Antônio e Wagner foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ao término dos procedimentos cabíveis no 23º DIP, os infratores serão levados para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, zona Sul da cidade.