Dupla é presa em flagrante com 2 kg de drogas em Manaus

Um dos acusados usa tornozeleira eletrônica

Leonardo Queiroz Campelo, 30, e Wallacy Veras Batalha, 27, foram presos, em flagrante, pela equipe de investigação do 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Na tarde de quarta-feira (22), por envolvimento com o tráfico de drogas na capital. Durante a ação, deflagrada por volta das 13h, foram apreendidos dois quilos e substâncias entorpecentes com a dupla.

De acordo com o delegado Henrique Brasil, os policiais civis chegaram até Leonardo após receberem denúncia anônima, feita por meio do número (92) 9962-4480, o disque-denúncia da unidade policial. A delação informava que o infrator iria realizar uma entrega de entorpecentes na rua Barão do Rio Branco, Conjunto Parque das Laranjeiras, bairro Flores, zona centro-sul.

“Após a denúncia, montamos campana no local indicado e avistamos Leonardo conduzindo um veículo com as características informadas na denúncia, entretanto o mesmo avistou a viatura da polícia e tentou fugir, mas conseguimos intercepta-lo. No interior do veículo de Leonardo encontramos um quilo de cocaína, além de um caderno com anotações sobre o comércio ilícito de entorpecentes”, explicou Brasil.

Ele confessou o delito

Conforme a autoridade policial, após a prisão de Leonardo, ele confessou o delito e relatou que havia mais drogas guardadas na residência do comparsa dele. A equipe se deslocou para a residência de Wallacy, situada na rua Caracarai, bairro Novo Aleixo, zona norte. No local, foi encontrado um quilo de maconha, que pertencia a Leonardo, além de uma balança de precisão e um celular modelo Motorola.

Durante depoimento, no prédio da delegacia, Leonardo disse que já havia sido preso duas vezes por tráfico de drogas e que por esse motivo não guardava mais substâncias entorpecentes na residência dele. “Leonardo está usando uma tornozeleira eletrônica. Ele estava em liberdade provisória há aproximadamente um mês”, destacou Henrique Brasil.

A dupla foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ao término dos procedimentos cabíveis no 12º DIP, Leonardo e Wallacy serão levados para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, zona Sul da cidade.