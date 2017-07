Dupla é presa por atear fogo em residência no Amazonas

A equipe de investigação lotada na 37ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Presidente Figueiredo, município da Região Metropolitana de Manaus, distante 107 quilômetros em linha reta da capital, comandada pelo delegado titular daquela unidade policial, Valdnei Antônio Silva, prendeu em flagrante, nesta terça-feira, dia 11, Mateus Andrade da Gama, 26, e Emerson da Silva Carvalho, 27, investigados pela prática do crime de dano qualificado.

De acordo com a autoridade policial, por volta das 19h de segunda-feira, dia 10, os dois infratores atearam fogo na residência de Mirielli Mendonça Belém, 37, localizada no ramal do Sagrado, na altura do quilômetro 200 da BR-174, rodovia que liga Manaus a Boa Vista (RR). “Eles passaram a tarde ingerindo bebida alcoólica em um lago naquele ramal e, quando estavam em direção da casa de Emerson, pararam na residência e roubaram galinhas”, disse.

Valdnei Silva informou que, no caminho, ao passar na frente da casa da vítima, que fica no final do ramal, os infratores aproveitaram o fato de ela estar ausente da casa, em viagem à Manaus, e decidiram incendiar o imóvel usando gasolina e fósforos. As chamas, segundo o delegado da 37ª DIP, consumiram 100% da residência construída em madeiras, destruíram todos os móveis, eletrodomésticos, roupas e documentos pessoais.

A autoridade policial informou, também, que depois de realizar procedimentos cabíveis naquela unidade da Polícia Civil, os infratores foram levados para o hospital de Presidente Figueiredo para realizar exames de corpo de delito e encaminhados de volta para a 37ª DIP, onde eles foram atuados em flagrante pelo crime de dano qualificado. A dupla vai ficar presa na carceragem da daquela delegacia à disposição da Justiça.