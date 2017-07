Dupla envolvida em roubo com família refém é presa em uma residência na zona oeste

As equipes de investigação da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv), sob o comando dos delegados Péricles Nascimento e Sansha Sodré, titular e adjunta, respectivamente, da especializada, prenderam na tarde de segunda-feira, dia 10, por volta das 17h, o foragido do regime semiaberto do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) Leandro Feitosa da Silva, 34, e Josias Xavier Santana, 22, envolvidos em roubo ocorrido na madrugada de segunda-feira, dia 10, por volta das 5h, a uma residência localizada na Rua Sucuruá, bairro Tarumã, zona Oeste da cidade.

Josias e Leandro foram apresentados na manhã desta terça-feira, dia 11, durante coletiva de imprensa realizada às 10h, no prédio da Delegacia Geral, na zona Centro-Oeste. De acordo com Sansha Sodré, os infratores foram presos, em flagrante, por policiais civis lotados na Derfv. Leandro foi preso na casa onde morava, situada na Rua Tailândia, Conjunto Parque das Nações, bairro Flores, zona Centro-Sul. Josias também foi preso na casa onde morava, localizada na Rua Albânia, Conjunto Parque das Nações, bairro Flores, zona Centro-Sul.

“A vítima, um empresário do ramo alimentício de 33 anos, estava saindo da garagem com o carro dele, quando quatro pessoas, sendo uma mulher e três infratores, que estão sendo procurados pela polícia, chegaram a pé e armados com um revólver, renderam o homem, entraram na residência dele e fizeram a família dele refém. Josias e Leandro são ex-funcionários da vítima e repassaram ao bando informações privilegiadas sobre a rotina da família. Josias e Leandro ficaram do lado de fora da casa, dando cobertura aos demais comparsas. Os infratores subtraíram do local um carro modelo S10, duas televisões, um aparelho de som com duas caixas de som, R$ 4 mil em espécie, um aparelho celular, um pen drive e uma mochila”, explicou Sodré.

A autoridade informou, ainda, que há duas semanas, a mesma quadrilha já havia roubado a mesma família. Após o delito, a vítima foi até a Derfv formalizar Boletim de Ocorrência (BO) e informou que o veículo roubado possuía sistema de Global Positioning System (GPS). Com essas informações e acompanhando o GPS do veículo, a equipe de investigação da especializada encontrou o automóvel abandonado no bairro Compensa, na zona Oeste. Durante as diligências os policiais civis verificaram, a partir do GPS, que o carro estava no endereço de Josias.

Segundo Sodré, populares afirmaram terem visto Josias e Leandro realizando atividades suspeitas no interior do imóvel. Com Josias os policiais civis encontraram os itens roubados, a arma nove milímetros utilizada no crime, oito munições nove milímetros, além de mais de 100 trouxinhas de substâncias entorpecentes. Josias confessou participação no delito e indicou onde Leandro morava.

Em ato contínuo, a equipe da especializada seguiu até a casa de Leandro, onde ele foi preso. Com ele os policiais civis apreenderam 63 munições ponto 40, 32 munições 380, de uso restrito, uma porção grande de maconha do tipo skunk e material para embalo da droga. Os outros quatro infratores que participaram do roubo seguem foragidos e estão sendo procurados pela polícia. Josias e Leandro foram autuados em flagrante por roubo, tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso restrito.

Na unidade policial, durante consulta ao Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), foi constatado que Josias tem duas passagens por consumo de droga. Leandro estava foragido do Compaj, onde cumpria pena por roubo, e também já tem passagem por tráfico de drogas. Ao final dos procedimentos cabíveis na unidade policial, eles serão levados para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, zona Sul.