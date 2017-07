Tweet on Twitter

Termina nesta sexta-feira, 14/7, o prazo para chefs de cozinhas, novos talentos e alunos dos cursos de Gastronomia de Manaus enviarem suas propostas para participarem do Edital que selecionará os chefs para a Feira Gastronômica do Passo a Paço promovido pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

Este ano, o evento que chega a sua quarta edição terá 50 espaços divididos nas seguintes categorias: Barraca do Chef (até 37 vagas); Novos Chefs (até duas vagas); Food Truck: (até seis vagas); futuros talentos (até três vagas) e Food Bike (até dez vagas).

A instituição se reserva ao direito de não preencher todas as vagas, caso não haja propostas suficientes em acordo com as regras e normas expostas em edital.

Edital

O edital nº 008/2017 foi publicado na edição 4159, do Diário Oficial do Município (DOM), do último dia 5. Podem concorrer ao processo pessoas físicas e jurídicas.

Cada proponente poderá concorrer a um espaço para venda de alimentos e devem atentar aos documentos exigidos, assim como consultar o valor das propostas no edital que pode ser consultado no site Viva Manaus, no link www.vivamanaus.com/editais.

Texto: Gessiane Garcia