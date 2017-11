EJA – Sesc oferece vagas gratuitas para Educação de Jovens e Adultos

Até o dia 30 de novembro, estão abertas as inscrições gratuitas para a Educação de Jovens e Adultos do Sesc AM. As vagas são para os ensinos fundamental (alfabetização até o 9º ano) e médio. Para participar do processo seletivo, é necessário que o candidato seja comerciário, dependente ou aluno egresso de escola pública (população em geral) e tenha renda familiar inferior ou igual a três salários mínimos.

As inscrições devem ser realizadas no Prédio do Sesc Educação, localizada na rua Henrique Antony, 78 – esquina com a avenida Epaminondas, Centro, das 8h30 às 18h30h (segunda a sexta-feira) e de 8h30 às 12h no sábado. É necessária a apresentação da cópia do RG, CPF, comprovante de residência atualizado, comprovante de renda e dos documentos pessoais (RG e CPF) das pessoas que possuem rendimento na residência do candidato. É imprescindível a leitura do edital do processo seletivo disponível no portal www.sesc-am.com.br/pcg .

As bolsas estão sendo oferecidas através do PCG, Programa de Comprometimento e Gratuidade, do Sesc AM. As aulas serão ministradas de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h e iniciam no dia 5 de fevereiro de 2018. Cada série será cursada em seis meses. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (92) 2121-5374/2121-5375.