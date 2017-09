Nesta quinta-feira (14), uma embarcação foi apreendida, próxima a Ilha de Marapatá, em Manaus, tentando transportar combustíveis e botijões de gás (GLP) para o interior do Amazonas. A informação é da Marinha do Brasil. De acordo com a corporação, a tripulação não era habilitada para transportar o material, muito menos conduzir o barco.

A embarcação seguia viagem para Nova Olinda do Norte (a 108 km da capital) e apresentava irregularidades contra o Regulamento da Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário (RLESTA) como a precária distribuição de cargas, tambores de combustível e botijões de gás, soltos no convés principal, prejudicando a estabilidade do barco.

Outra irregularidade foi a falta do despacho da Capitania Fluvial, com os tripulantes não habilitados para exercer a atividade.

A embarcação foi apreendida e um inquérito será instaurado para punir as responsabilidades.