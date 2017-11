Evento acontece a partir da próxima quarta-feira (29) até o dia primeiro de dezembro. Além da exposição de produtos e serviços, o Festival conta com orientação empresarial, consultorias gratuitas e formalização

O Festival Sebrae de Negócios começa na próxima quarta-feira (29) e seguirá com 30 estandes de exposição até sexta-feira (1), onde a população terá acesso a produtos e serviços de diversos segmentos, como artesanato, beleza, estética e produtos regionais. O evento pretende aproximar empreendedores, produtores e investidores para formação de parcerias comerciais, incentivando a inserção de novos produtos no mercado local.

Os participantes do Festival contam ainda com capacitações gratuitas na área de gestão empresarial, com seminários, palestras, orientações, consultorias, atendimento e formalização no horário de 15 h às 22 h. O evento acontece no Sebrae Aleixo, localizado na Av. André Araújo com a Av. João Paulo VI, 1796, bairro Aleixo, zona Centro-Sul da cidade.

Conforme o analista técnico do Sebrae e organizador do evento, Helcimar Barroso, o Festival potencializa as vendas e movimenta a economia local. “O Festival funciona como uma vitrine onde os empreendedores demonstram seus produtos e serviços visando a comercialização e a geração de parcerias”, informa o analista.

Entre as empresas participantes do “Festival Sebrae de Negócios”, encontra-se a “Farofa da Elma” trazendo amostras de oito tipos de farofas compostas com produtos artesanais. Entre elas, pirarucu, camarão, castanha do Brasil, carne seca, banana e calabresa, todas produzidas com ingredientes naturais e sem adição de aromatizantes.

“Esse é o quinto Festival em que minha empresa participa, e nossa expectativa com relação ao evento é que possamos fazer negócios e dar mais visibilidade aos nossos produtos e à nossa empresa”, destaca a empreendedora Elma Magalhães, 51 anos, que hoje é referência em distribuição de farofa no Estado por conta das parcerias firmadas através do Festival Sebrae.

A novidade deste ano é a realização do “Empório do Produtor” dentro da programação do “Festival Sebrae de Negócios”. Um espaço desenvolvimento exclusivamente para mostra de produtos regionais, onde os visitantes poderão conhecer, degustar e comprar produtos de diversos segmentos da agricultura familiar como frutas, mel, leite, queijo, farinha e outros itens desenvolvidos por produtores rurais do Estado.

A entrada para o evento e as demais atividades é gratuita. Para mais informações, os interessados podem ligar para a Central de Atendimento no telefone 0800 570 0800 ou acessar o site www.sebrae.com.br/amazonas.