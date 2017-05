O Fashion 092 promete movimentar o circuito fashionista de Manaus e vai selecionar o seu casting na próxima quinta-feira (11), a partir das 15 horas, na sala 01, do Studio 5 Centro de Convenções (avenida General Rodrigo Otávio, 3.555, Distrito Industrial).

Os selecionados deverão compor o casting do Fashion 092 e desfilarão ao lado de Gianne Albertoni e João Paulo Mantovani. Podem participar, modelos de agências ou freelancer e ter a partir de 15 anos, 1,74 de altura para os homens e 1,65 para mulheres.

De acordo com Camila Daou, a seleção dos modelos é uma etapa importante do evento, pois haverão grandes profissionais ligados a moda, como a própria agência By Salignac, observa candidatos que tenham o diferencial desejado. “Atitude, vocação e profissionalismo serão observados durante a seletiva”, diz a produtora.

Os interessados devem comparecer ao local da seletiva com documentos de identidade, sem muito adereços. Os candidatos devem estar com maquiagem básica, roupas básicas (calça jeans e camiseta, por exemplo), roupas de banho por baixo como biquínis para mulheres e sungas para os homens.

É indispensável para as meninas o uso do salto e para os meninos, tênis. E para os participantes menores de 18 anos, é necessário a presença dos responsáveis com documentação de identificação a expedição de autorizações devidas para o evento.

Um desfile que marcará o polo de moda amazonense

Apresentado por Jaguar e Land Rover e agendados para o dia 8 de junho, às 20h, no Studio 5 Centro de Convenções, o Fashion 092 promete colocar os holofotes sobre o mercado da moda em Manaus, trazendo desfiles com grandes grifes e marcas do circuito fashion local e nacional. O evento será destinados apenas para convidados influencers digitais, blogueiras, colunistas e staffs de moda da cidade, entre outras personalidades, além de presenças internacionais como os tops model Gianne Albertoni e João Paulo Mantovani.

Com estrutura de padrão internacional, o evento terá cenografia exclusiva e trilhas sonoras personalizadas para cada loja, a cargo do DJ Sidney Almada. Nos bastidores estarão dois nomes de peso da cena fashion local: o top stylist Edinho Serrão e o agente de modelos Fernando Salignac, respectivamente à frente da produção e da coordenação dos desfiles.

Além de grifes e lojas renomadas de Manaus, o Fashion 092 ainda homenageará os estilistas do Amazonas que foram percussores de estilos e moda na cidade, trazendo uma exposição cheia de glamour. O evento para 600 convidados contará ainda com espaços assinados pela revista “Em Visão”, comandado por Gigi e Jefferson Cunha.

O Fashion 092 será um marco para o polo de moda de Manaus. E reunirá algumas grifes renomadas do cenário fashion como: Zeal, Zen Maison, Jacqueline Chagas, Top Internacional, Luzzz, M2, Carolle Carsolli, Maria Filó, Stillo Fitness, e outras.