A equipe de investigação do 13º Distrito Integrado de Polícia (DIP), sob o comando do delegado titular da unidade policial, Jander Mafra, cumpriu na tarde desta sexta-feira, dia 5, por volta das 13h, mandado de prisão preventiva por homicídio em nome do empresário Isaac Cohen Ribeiro da Costa, 36. O fato ocorreu na casa onde o infrator morava, situada na Rua dos Maçaricos, loteamento Fazendinha, bairro Cidade de Deus, zona Norte.

De acordo com Jander Mafra, o crime aconteceu no dia 19 de dezembro do ano passado, por volta das 8h, na Rua Rouxinol, loteamento Fazendinha, bairro Cidade de Deus. Segundo a autoridade policial, o empresário teria participação no homicídio de Geones Magna da Silva, que veio a óbito após ser alvejado com vários tiros. A vítima tinha 21 anos.

“A ordem judicial em nome do empresário foi expedida no dia 21 de dezembro de 2016, pela juíza Andrea Jane Silva de Medeiros, do Plantão Criminal. A equipe de investigação já havia cumprido mandado de prisão preventiva em nome de outro elemento envolvido no crime, Rafael Castro, preso no dia 23 de dezembro de 2016”, explicou o delegado.

Isaac foi indiciado por homicídio. Ao término dos procedimentos cabíveis na unidade policial ele será conduzido ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde irá permanecer à disposição da Justiça.