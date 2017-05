A Prefeitura de Manaus, por meio da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU) intensificou o monitoramento das empresas que operam o transporte coletivo em Manaus. Na madrugada desta segunda-feira, 8 de maio, o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) informou a paralisação irregular dos funcionários da empresa Açaí, prejudicando milhares de usuários na Zona Norte que utilizam as 16 linhas da empresa. Ainda na madrugada o sistema foi normalizado.

Pela manhã, por volta das 11h, os sindicalistas da categoria dos rodoviários fizeram mais uma paralisação de 20 minutos no terminal de bairro da Vila Marinho, zona Oeste, que atrasou as viagens de nove linhas de ônibus: 013, 036, 121, 122, 123, 124, 127, 128 e 129.

A SMTU lamenta as ações intempestivas do Sindicato dos Rodoviários, que prejudicam a população e a operação do transporte coletivo em Manaus.